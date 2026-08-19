Eric Garcia: "Ojalá sea el año de traer la sexta Champions a casa"

Eric Garcia ya mira hacia el gran objetivo de la temporada. El defensa azulgrana no escondió la ambición del vestuario ante el reto de conquistar la sexta Champions League de la historia del Barça. "Ojalá sea el año, sí, es el deseo de todos los jugadores. Con los fichajes hemos dado un paso adelante", aseguró tras la victoria en el Gamper.

El central destacó también la evolución de una plantilla que afronta el nuevo curso con mayor experiencia. "Jugadores como Lamine, Cubarsí o Bernal van cogiendo más experiencia y viendo la plantilla se nota que va subiendo el nivel", explicó.

Las palabras de Eric llegan además en un momento especial en lo personal. Hansi Flick le ha escogido como uno de los capitanes del equipo junto a Raphinha y Pedri, a la espera de la votación final del vestuario. Un reconocimiento al peso que el técnico alemán quiere darle al futbolista dentro del grupo.

El lateral número uno

Eric afronta la temporada con la posibilidad de desempeñar un papel importante en varias posiciones. Su posición natural continúa siendo el eje de la defensa, aunque Flick le ha transmitido que cuenta con él también como lateral número uno y ahí ha jugado los dos amistosos.

"La de central es mi posición natural, pero también es verdad que el míster me dijo que le gustaría que jugara de lateral esta temporada. Es una posición en la que me siento cómodo, aunque tengo margen de mejora, me voy sintiendo cada vez más cómodo", explicó.

La llegada de Rodri es otro de los grandes argumentos que elevan las expectativas del Barça. Eric, que ya conoce al centrocampista de la selección española, celebró su incorporación al vestuario azulgrana. "Es un crack como persona y como jugador no lo voy a descubrir. Estoy muy contento de que esté aquí con nosotros y estoy seguro de que nos va a ayudar mucho", afirmó.