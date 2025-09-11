Eric Garcia: "Ojalá pronto llegue la renovación"

Eric Garcia fue protagonista en 'Jijantes FC', donde fue entrevistado a través de su canal de 'Twitch'. El de Martorell atraviesa por un gran momento de forma y habló de cómo se siente, así como de su posible renovación ya que termina contrato en junio del 2026.

Eric confirmó que las negociaciones están avanzadas, aunque no se han podido concretar antes por la movida con las inscripciones. “En verano hubo el lío de mercado de fichajes, pero ojalá pronto tengamos la renovación”. El central quiere seguir muchos años y quizá algún día ser capitán como ya lo fue en categorías inferiores: "En el futuro quién sabe".

Con la marcha de Iñigo Martínez, Eric destacó que “todos tenemos que dar un paso adelante, estamos preparados y es nuestra obligación”, mientras que en su caso no tiene problemas para actuar de carrilero diestro: "Me encontré muy bien de lateral, en la pretemporada jugué allí, me siento muy cómodo con Lamine delante”.

Eric Garcia está disfrutando en esta nueva etapa en el club azulgrana / FC BARCELONA

Dentro del dispositivo de Flick, el futbolista explicó que "Intentamos que el lateral derecho no sea tan ofensivo como con el lateral izquierdo, con Rashford y Raphinha que pueden irse por dentro”.

El defensa reveló que "fue muy jodido" la temporada pasada cuando el Inter se llevó la semifinal in extremis, pero que ello no ha afectado en la moral del equipo. El reto es el mismo. “Queremos volver a ganarlo todo, competir por la Champions, aunque nos conocen más, saben como jugamos, por calidad individual y grupal no será”.

El debut será en Newcastle, un campo que Eric había avisado "antes del sorteo que era uno de los complicados y nos toca en el debut. Pero bueno, es un campo bonito, con un gran ambiente y será un partido chulo".

Sorprendido con Dro

Eric, por otro lado, está encantado de trabajar con los más jóvenes ya admitió que “Dro es el que más me ha sorprendido, por la edad, del 2008, hace cosas difíciles de ver”. Sobre el jugador de origen filipino añadió que “tiene esas cosas que el balón se le escapa un poco, mete la pierna y llega”.

El vestuario ayuda a esta nueva hornada de futbolistas y “el míster da confianza a la gente de la cantera que se lo merece y les damos la tranquilidad. No es fácil entrenar con los cracks, pero tienen talento para estar con nosotros”.

Dro es el jugador que más impacto ha causado en Eric Garcia entre los jóvenes / Dani Barbeito

Sobre los problemas para disputar los partidos en el Spotify Camp Nou, Eric Garcia fue pragmático y expuso que “jugaremos donde nos toque, lo importante es que será con nuestra gente, que es mucho. El Gamper ya fue espectacular, aunque es verdad que a todo el mundo nos gustaría jugar en el Camp Nou viendo como está acabando”.

De los movimientos de mercado de este verano, Eric confesó que "nos conocemos tan bien entre todos que ya hacemos cachondeo de ello, al final a veces te enteras por otros de cosas que tú no sabes”. La posible marcha de Fermín fue muy comentada porque "ya ha demostrado que ayuda un montón al equipo”.

Eric también dijo que veía a Gavi bien "como siempre" y que tienen ganas de volver a sacar los tres puntos ante el Valencia después del empate "en un estadio jodido" como fue el de Vallecas.