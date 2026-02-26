Eric Garcia, nuevo embajador del Fundació Barça Genuine

Eric Garcia es un referente para todos los chicos y chicas que juegan al fútbol, y los jugadores y jugadoras del Fundació Barça Genuine lo demostraron de la forma más espontánea posible. Cuando el defensa azulgrana apareció por sorpresa en el entrenamiento de este jueves, todos los integrantes del equipo quisieron abrazarlo, saludarlo y agradecerle una visita que supuso una inyección de moral colectiva.

El de Martorell disfrutó del momento con una sonrisa permanente. Participó en el corro y en los rondos junto al resto de futbolistas y compartió unos minutos de conversación con la plantilla antes de posar en la fotografía de grupo que escenifica su nombramiento como nuevo embajador del Fundació Barça Genuine. Una experiencia inolvidable para todos: para el Genuine y también para Eric.

Agradecimiento sincero

Pol, Marc y Manel tomaron la palabra en el corro para agradecer al jugador su predisposición y cercanía, subrayando que “ha sido un referente para todos” y que “es un orgullo que ya forme parte de la gran familia que es el proyecto Genuine”. También aprovecharon para desearle “mucha suerte y títulos” al primer equipo en el tramo final de temporada.

Eric Garcia, nuevo embajador de Fundació Barça Genuine / FCB

Eric correspondió con el mismo cariño: “Me han demostrado que son chicos y chicas muy agradecidos. Sé que lo están haciendo muy bien y les he animado a seguir esforzándose para conseguir todos los objetivos que se propongan”, explicó. “Ha sido un placer poder contribuir de alguna manera, desde nuestra perspectiva, a hacerlos un poco más felices y poner nuestro granito de arena en un proyecto que da sentido al ‘Més que un Club’”, añadió.

Los embajadores del Genuine

Eric toma el relevo de Pedri como embajador del Genuine. Antes que ellos, el equipo ya contó con Ronald Araujo, Sergi Roberto y Gerard Piqué, así como con Cata Coll, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Mapi León. El responsable del Genuine, Sergi Panadero, acompañó al equipo durante una jornada tan especial