Eric Garcia: El multiusos experto en remontadas

Hansi Flick frenó la marcha de Eric Garcia hasta dos veces la pasada temporada. El central había tenido un gran año en Montilivi jugando como cedido a las órdenes de Míchel y quería renovar la cesión para tener más minutos, pero el técnico alemán se negó a dejarle salir. En verano porque acumulaba el equipo muchas lesiones y en invierno porque tenía absoluta confianza en el de Martorell. Sabía que tenía un tesoro.

La confianza ya se la demostró el pasado curso, dándole el lateral derecho en la parte decisiva del curso cuando se lesionó Koundé. Y se la sigue mostrando esta temporada. Es Eric Garcia el jugador de campo del Barça que más minutos acumula en la Liga, habiendo dejado de jugar solo cinco minutos ante el Levante. Solo él, Pedri y Ferran Torres han sido titulares en los seis primeros encuentros del campeonato.

"Tener a un jugador como Eric es fantástico para el entrenador, pues puede jugar en varias posiciones y lo hace bien. Estoy muy contento con él", ha comentado Flick en rueda de prensa en más de una ocasión. Y es que el de Martorell se ha convertido en un multiusos para el entrenador alemán. Jugó los dos primeros partidos en el lateral derecho en lugar de un Koundé que este curso está descansando bien. Los tres siguientes actuó de central, su posición natural, y en Oviedo, regresó al lateral derecho, aunque acabó el partido en la banda izquierda dando descansando a Gerard Martín. "Muchas veces sé dónde empiezo pero no dónde voy a acabar", decía tras el partido del Carlos Tartiere. "Desde pequeño, siempre he jugado de central. De lateral derecho, también me encuentro muy cómodo, pero tengo que intentar ayudar donde el entrenador me pida", dijo recientemente el catalán en una entrevista en los medios del club. Y es que la pasada temporada, cuando hizo falta por las bajas, también jugó de pivote. Lo hizo sobre todo en el tramo inicial, cuando Frenkie de Jong estaba lesionado y también cayó Marc Bernal.

Goleador

Eric se ha convertido en una pieza muy importante para Flick en defensa y en todo un experto en remontadas. Atento en el área pequeña, marcó ayer el primer gol del Barça en Oviedo, el del empate. Pero unos cuantos más ejemplos existen del pasado curso, cuando marcó cinco goles. Suyo fue el empate a cuatro en Benfica en la Champions, también el primer gol ante el Real Madrid en el clásico de Montjuïc que decidió la Liga y tras dos tantos iniciales de Mbappé. Y otro gol suyo inició la remontada ante el Inter en la vuelta de semifinales de Champions, aunque aquel encuentro acabó de forma dramática. Que marque goles siendo defensa no es una casualidad, pues ya hizo cinco en el Girona mientras duró su cesión, siendo el defensa más goleador de aquella Liga 2023-24.

Su rendimiento le convierte en el mejor defensa del Barça en este inicio de temporada. Con 24 años y un gran futuro por delante, no es de extrañar que Deco acelere para renovar su contrato, que acaba el próximo 30 de junio.