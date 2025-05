Eric Garcia, el multiusos del Barça de Flick

Eric Garcia le ha dado por completo la vuelta a su situación. De querer salir en el mercado invernal rumbo al Girona a ser un futbolista imprescindible para Hansi Flick. El técnico se cerró en banda a desprenderse del jugador y el tiempo le está dando la razón. A día de hoy, Eric es el comodín perfecto para cubrir las necesidades del equipo.

El de Martorell empezó la temporada de pivote con la baja de Marc Bernal y un Frenkie de Jong al que le costó coger la forma. De todos modos, el titular era Marc Casadó y debía conformarse con un rol de suplente que le llevó a plantearse su salida del club.

Con el paso de los meses y las rotaciones, Hansi Flick lo recuperó como defensa central. En especial, Eric Garcia mostró un gran entendimiento con Pau Cubarsí. Ambos coincidieron en la selección olímpica que ganó la medalla de oro en París y los automatismos estaba adquiridos.

Descubrimiento en Lisboa

La sorpresa llegó de golpe cuando en el partido de la primera fase de la Champion League en Benfica, Hansi Flick lo situó como lateral derecho en la segunda parte en sustitución de Koundé.

Una posición que, sin embargo, no era desconocida para el futbolista, como él mismo relató en una entrevista a Barça One: "Yo me considero un central. Siempre es bueno poder jugar en distintas posiciones, el Girona también jugué de lateral con línea de tres. Míchel me dijo contra el Cádiz que solo jugaría ese día y al final toda la temporada acabé jugando ahí. Sé que el mediocentro no es mi posición, pero intento ayudar al equipo y si tengo que sumar desde ahí, yo encantado".

Eric Garcia, en el partido de la Champions ante el Borussia Dortmund / EFE

Ante el Benfica rindió a buen nivel y marcó uno de los goles que completaron la remontada frente al cuadro lisboeta con un espectacular 4-5. Flick tomó nota de esta actuación como carrilero y lo ha recuperado para este sitio.

Más confianza que en Héctor Fort

Frente al Mallorca en el último partido de Liga fue titular para dar descanso a Koundé y repitió posición en el encuentro frente al Inter cuando el francés cayó lesionado. Su buen manejo de la pelota le permite jugar en esta demarcación.

Eric Garcia fue el lateral derecho titular frente al Mallorca en la Liga / EFE

Tiene un buen entendimiento con Lamine Yamal, con el que combina con fluidez, y está atento a las vigilancias defensivas. En realidad, el peligro del Inter de Milán llegó mucho más por el otro costado, el izquierdo, con un Gerard Martín desbordado y un Iñigo Martínez que no está nada habituado a esta demarcación.

Todo apunta a que Eric Garcia continuará en la banda derecha mientras Koundé esté lesionado. La opción más natural sería la de Héctor Fort, pero Flick no ha acabado de confiar en él. Fort podría jugar el sábado en Valladolid para no forzar a Eric que se perfila como indiscutible en Milán.

Idea cruyffista

Hansi Flick ha tenido que recurrir a fórmulas imaginativas a lo largo de la temporada que le han salido bien. Además de la de Eric Garcia, su revolución fue en ataque cuando afianzó a Raphinha por la banda izquierda y también consolidando a Ferran Torres de '9' como alternativa a Robert Lewandowski.

Unas ideas que recuerdan mucho a la época de Johan Cruyff cuando, por ejemplo, situó en muchas ocasiones a Eusebio Sacristán de lateral derecho por el mismo motivo que Eric Garcia. Su limpia salida de la pelota.