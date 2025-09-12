Eric Garcia muestra su lado más personal: sus inicios en el Barça, sus referentes y su impresionante gimnasio

Eric Garcia se ha convertido en una de las revelaciones en este arranque de temporada. En el pasado curso ya fue fundamental para el equipo azulgrana, pero desde la pretemporada Flick le ha mostrado su confianza. El de Martorell ha sido titular en los tres primeros partidos de Liga y no hay ninguna duda de que será esencial tanto en el eje de la zaga como en el lateral diestro.

En este gran momento del defensa catalán, ha sido protagonista del último episodio de la serie '24 horas con un futbolista profesional' en el canal de YouTube del periodista Rodrigo Fáez. En dicho vídeo, Eric ha valorado su paso por Manchester, su vida en Barcelona, se ha sincerado sobre sus inicios como futbolista en las categorías inferiores del Barça y ha mostrado el increíble gimnasio de su casa.

El comienzo de la historia entre Eric Garcia y el FC Barcelona se romonta al año 2008, cuando el de Martorell entró en la Barça Escola. 17 años después, el catalán ha logrado asentarse en el primer equipo. "El sueño de llegar tan lejos lo tienes, nunca lo imaginas, pero soñar es gratis. Cuando empecé en la Barça Escola supuso un cambio grande para mis padres. Cuando pasaba tiempo ya se veía cerca, aunque aún estuviera lejos", reflexiona.

El central de la Masia confiesa que empezó jugando en posiciones más adelantadas, pero con el paso de los años le fueron retrasando. Sus dos mayores ídolos fueron Puyol y Mascherano, en especial, el argentino: "Me fijaba mucho en él por su caracter. Era un jugador que podía jugar en mucha posiciones, algo que es muy importante. No era muy alto, pero cuando jugaba con esas bestias, era uy inteligente y eso me sorprendía", asegura Eric.

Eric Garcia está disfrutando en esta nueva etapa en el club azulgrana / FC BARCELONA

Polivalente y no demasiado alto también es el propio Eric Garcia, que defiende que la inteligencia es lo más importante: "Si juegas contra un delantero de 1,95 sabes que si no le desestabilizas al saltar va a ganar él. Hay muchos centrales, que no son tan altos como y no tienen problema. Cubarsí y yo no somos torres, peor se ha demostrado que esa posición ha evolucionados mucho", afirma.

Su etapa en Manchester

Después de su etapa en la Masia, Eric decidió irse al Manchester City en busca de oportunidades. Allí, se adaptó gracias a tener "mucha gente española en el staff y en la cantera" y al estilo de juego parecido al del Barcelona. Sin embargo, echaba en falta el buen clima y la gastronomía de Catalunya.

Vida en Martorell

Ya de vuelta a la Ciudad Contal, su fama aumentó considerablemente, algo a lo que ya está acostumbrado. Aun así, dice que en su pueblo ya están cansados de verle. Eric está encantado de vivir en Martorell: "Prefiero una ciudad pequeña para vivir por la tranquilidad", confiesa. Además, valora el hecho de estar cerca de los suyos. "Jugar en casa, tener a los amigos y a la familia cerca, poder vivir donde siempre has vivido es algo que no tiene precio".

En su casa, Eric muestra su espectacular gimnasio lleno de murales de sus referentes de la NBA como Curry, Kobe o Jordan, de quienes destaca su mentalidad y capacidad de trabajo. El central catalán desvela también su rutina: "Intento venir por las tardes, a hacer fuerza o a recuperar. He cogido el hábito de hacer un poco cada día y si no lo hago me siento mal conmigo mismo. El físico cada vez es mas importante en el futbol y más jugando cada tres días".