Eric Garcia, en su momento más difícil

El trío que forman Koundé, Araujo y Christensen es inexpugnable e inamovible El calendario es duro y Xavi podrá hacer rotaciones en muy pocos partidos

El muro del Barça se edifica en torno a la figura de un recuperado Ter Stegen pero sobre todo en el trío que forman Koundé, Araujo y Christensen. Defender es tarea de todo el equipo y empieza por la presión de los delanteros pero a nadie se le escapa que la clave de la solidez actual del equipo blaugrana se debe al rendimiento de estos tres colosos en defensa. Los de Xavi son el equipo menos goleado de la Liga con sólo siete goles en 20 jornadas.

Dice el tópico que lo que funciona mejor no tocarlo. A veces se cumple y otras no. Pero lo que también es una realidad irrefutable es que los cambios en la defensa es mejor hacerlos a cuentagotas porque es muy importante para un equipo consolidar una línea atrás en que los jugadores se conozcan y se tengan plena confianza. Saber qué hará uno en cada momento para cubrirle las espaldas por si fuera necesario. Y qué decir del resto del equipo, que juega mucho más tranquilo sabiendo que detrás hay una defensa inexpugnable.

La complicidad sobre el césped que han conseguido Koundé, Araujo y Christensen hace muy difícil que otro jugador pueda entrar y eso perjudica claramente a Eric Garcia y, en menor medida, a Marcos Alonso, que también puede jugar de central. Si no hay contratiempos en forma de lesión o sanción, los tres jugadores son inamovibles y nadie tiene la más mínima duda que jugarán en todos los partidos importantes. Y estamos en un momento de la temporada en que casi todos lo son porque el Barça se juega títulos y mantener el liderato en la Liga.

En los últimos diez partidos, Eric Garcia sólo ha completado los 90 minutos en dos partidos, contra el Athletic Club en el Spotify Camp Nou y ante el Girona en Montilivi. Jugó 42 minutos contra el Valencia en Mestalla (fue sustituido por una sobrecarga) y la segunda parte contra el Getafe en casa. No participó ni un minuto ante el Almería, Osasuna, Espanyol, Atlético de Madrid, Betis y Sevilla. No le queda otra que seguir trabajando y no bajar los brazos, esperando a cualquier oportunidad que Xavi pueda darle. El entrenador egarense confía en él y así lo ha dicho en más de una ocasión públicamente.

De hecho, al inicio de temporada fue importante para el técnico llegando a ser titular en 10 de los 15 partidos en los que estuvo disponible. Eso sí, a su favor jugaron las lesiones de Koundé y Araujo.

Un calendario poco propicio para las rotaciones

Con lo que viene a partir de ahora, es muy poco probable que Xavi decida retocar su once de gala. Las posibilidades de hacer rotaciones se pueden contar con los dedos de una mano. Difícilmente las hará en el campo del Villarreal, el primer compromiso después de esta semana 'vacía' y con dos días de fiesta para el equipo. El siguiente compromiso es contra el Manchester United en la Europa League, donde tampoco se esperan demasiados cambios.

Quizá si que Eric Garcia (y otros jugadores) podrían entrar en el equipo en el partido contra el Cádiz del día 19, justo antes del duelo de vuelta contra los 'Red Devils' en Old Trafford, y podría entrar de nuevo ante el Almería, el partido de Liga antes de jugar la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Bernabéu contra el Real Madrid. Luego viene al Spotify Camp Nou el Valencia. En estos dos partidos se espera que juegue la defensa titular.

Si los azulgrana son capaces de eliminar al United, jugarán los octavos de la Europa League el día 9 de marzo, un partido para el once de gala, igual que el del día 12 contra el Athletic en San Mamés y la vuelta de los octavos, que se jugará el 16. El último partido de marzo es el clásico de Liga contra el Real Madrid así que si no hay ningún contratiempo no se espera que Xavi retoque el once tipo de los últimos partidos, al menos en su zona defensiva.

Después de estos duelos clave, abril empieza con un partido ante el Elche, donde pueden volver las rotaciones, que se acabarían rápido porque el día 5 el once de gala deberá certificar el pase a la final de la Copa del Rey en la vuelta de las semifinales contra el Real Madrid en el Spotify Camp Nou.