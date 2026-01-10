Eric Garcia sobre Mbappé: "Un marcaje individual no nos ganará el partido"

Eric García ha comparecido esta tarde ante los medios en la sala de prensa del King Abdullah Stadium a poco más de 24 horas para la gran final entre Barça y Real Madrid. El defensa azulgrana, que está viviendo muy probablemente uno de sus mejores años desde que regresó al conjunto azulgrana, aseguró que el equipo llega con ambición y señaló que “tenemos muchas ganas porque empezar el año con un título sería muy bueno anímicamente”, recordando que ya vivieron una situación similar la temporada pasada.

Al hablar del duelo ante el Madrid, el central reconoció que la derrota en el Bernabéu dejó huella: “Un Barça-Madrid siempre es especial el Madrid nos hizo daño aunque ahora el equipo tiene de nuevo la posibilidad de ganar un título”.

El canterano, que está actuando tanto de central como de centrocampista, mantuvo la incógnita acerca de su posición mañana. Eric comentó entre risas que “no tengo pistas de dónde jugaré, aunque si lo supiera tampoco lo diría”, a la vez que aprovechó para analizar la evolución del equipo en las últimas semanas, dejando claro que “no eran excusa las bajas en el partido de la primera vuelta” y afirmó que el Barça ha crecido “recuperando nuestra identidad”.

"Llegamos con una motivación extra"

En un plano más personal, el defensa aseguró que el equipo llega con “una motivación extra” y explicó que, a nivel individual, “hay ganas de dar el máximo” con la vista puesta en el Mundial, aunque reconoció que “ir o no, no depende de mí”. A su vez, consciente de que la presencia de Kylian Mbappé condiciona por completo la preparación táctica del Barça, fue claro al señalar que centrarse en un solo futbolista sería un error y remarcó que “un marcaje individual no nos ganará el partido”.

También se refirió a la presión que rodea este tipo de encuentros, apuntando que “al final es importante evadirse” y subrayando la necesidad de “tener estabilidad cuando las cosas se magnifican para bien o para mal”. En ese sentido, recordó que su cesión le ayudó, ya que tuvo “la cantidad de minutos que necesitaba”, algo que ahora está logrando en el Barça.

Además, habló del entorno personal dentro del vestuario. Destacó que muchos jugadores son jóvenes y que contar con la familia cerca es clave: “la mayoría tenemos aquí a nuestros padres”, explicó, añadiendo que “estar en comunión con la familia es importante” y que ojalá puedan celebrarlo todos juntos.

Sobre el favoritismo, mantuvo un discurso prudente. Reconoció que el equipo tiene confianza, pero recordó que “el último clásico lo ganaron ellos”. Aun así, insistió en que el Madrid “es un gran equipo”, sin renunciar a la confianza del Barça en sí mismo.

Para cerrar, volvió a poner el foco en Lamine Yamal, a quien definió como un futbolista clave y “diferencial para nosotros”. Recordó que su importancia ya se ha visto en grandes partidos y remarcó que “mañana es un partido grande”, un escenario ideal para él.