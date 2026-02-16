Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eric Garcia se marchó tocado y enfadado

Eric Garcia, que ha jugado todos los partidos de la temporada, fue sustituido con molestias musculares

Jordi Gil

Jordi Gil

La musculatura de Eric Garcia no pudo resistir más en el partido ante el Girona. El defensa del Barça lo dio todo como siempre, pero tuvo que ser sustituido en el minuto 73 después de notar unas inoportunas molestias. El jugador se retiró por su propio pie, una buena señal, pero se fue muy contrariado por los problemas físicos.

Eric Garcia fue preguntado rápidamente por Hansi Flick, pero el futbolista no atendía a razones. Su enfado era lógico por marcharse tocado y por el resultado de empate que ondeaba en el marcador.

El futbolista del Barça ha participado hasta la fecha en los 38 encuentros oficiales del Barça y ya contabilizaba 2.938 minutos en el momento del cambio. Eric Garcia no aguantó más y se rompió la pareja que formaba con Pau Cubarsí.

El jugador debe someterse a pruebas médicas. Las sensaciones no fueron buenas, pero habrá que esperar al examen de los médicos conocer el alcance exacto del futbolista.

En el campo se le vio abatido, pero habrá que analizar en frío cuánto tiempo deberá estar inactivo el de Martorell. El próximo partido del Barça es el domingo a las 16.15 h. contra el Levante.

