¿Por qué Eric Garcia lleva máscara?

Eric García será una de las imágenes más reconocibles del Barça en Balaídos. El defensa catalán saltará al césped con una máscara protectora facial después de sufrir una fractura nasal en el encuentro de Champions frente al Brujas. La acción se produjo en el tramo final del partido, cuando el central recibió un cabezazo involuntario del delantero belga Romeo Vermant en una disputa aérea. El golpe, directo en la nariz, le provocó una fuerte hemorragia y obligó a los médicos del Barça a intervenir de inmediato.

Tras ser sustituido por Pau Cubarsí, Eric fue trasladado a un hospital de Brujas, donde las pruebas confirmaron la fractura. El propio jugador, todavía en el estadio, reconoció ante los micrófonos de Movistar+ que el impacto había sido “muy fuerte” y que temía tener la nariz rota. De regreso a Barcelona, los servicios médicos del club confirmaron el diagnóstico y optaron por una solución habitual en este tipo de lesiones: el uso de una máscara.

Eric Garcia es sustituido en el Club Brujas - Barça de la Champions 2025/26 / Dani Barbeito

Fabricada con fibra de carbono, esta protección evita el contacto directo en la zona lesionada y permite al futbolista entrenar y competir sin riesgo de agravar la fractura. El diseño se adapta a las facciones del jugador y apenas pesa unos gramos, de modo que no afecta a su visión ni a su rendimiento. No será la primera vez que un jugador azulgrana recurre a este tipo de máscara: Pau Cubarsí ya la utilizó el pasado noviembre.

Eric García ha completado los últimos entrenamientos con total normalidad, aunque con la evidente protección en el rostro, donde no se lo vio demasiado cómodo. Hansi Flick sabe que puede contar con él para el duelo ante el Celta de Vigo, donde el central podría mantener su protagonismo sobre el verde. El de Martorell ha participado en los 15 partidos oficiales del Barça, doce de ellos como titular, y se ha convertido en una de las piezas más fiables de la defensa culé.

La máscara será clave para que el jugador pueda jugar si es necesario y la defensa no se vea afectada. Eric quiere seguir demostrando que atraviesa su mejor momento en el Barça y que, incluso con la cara cubierta, puede defender la portería azulgrana.