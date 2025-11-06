Eric García llega a la Ciutat Esportiva con una férula en su nariz para pasar pruebas médicas

Eric García ha acudido esta mañana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper con una protección bastante visible en la nariz después de sufrir una fractura nasal en el partido de ayer ante el Brujas. El central azulgrana recibió un fuerte golpe en un choque aéreo con Romeo Vermant, delantero del conjunto belga, y tuvo que ser atendido de inmediato por los servicios médicos del Barça.

Tras el partido, el defensa fue trasladado al Hospital de Brujas, donde se le realizaron las pruebas pertinentes. El vuelo de regreso a Barcelona se retrasó cerca de una hora, ya que la expedición azulgrana esperó que el jugador terminara de examinarse. Finalmente, los resultados confirmaron la fractura de nariz, por lo que muy probablemente se perderá el partido de este domingo ante el Celta en Balaídos.

Sport ha estado presente en la llegada de Eric García ha llegado esta mañana a las instalaciones azulgranas con una protección nasal amplia, similar a las que se utilizan para evitar el contacto directo en la zona afectada. En estos momentos, los servicios médicos del club están analizando el informe de los médicos del Hospital de Brujas realizado ayer y tiene previstio emitir un comunicado oficial a lo largo del mediodía para informar del alcance exacto de la lesión y del tiempo estimado de recuperación. Mientras tanto, Eric se ha comportado con total normalidad y ha entrado como uno más a la Ciutat Esportiva, pese a la evidente molestia en su rostro.

Recuperación total

Pese a que ahora mismo no entra dentro de los planes del club, no sería la primera vez que un jugador disputa un partido con una máscara protectora. Sin ir más lejos, Cubarsí no se fracturó la nariz, pero recibió una patada ante el Estrella Roja en noviembre de 2024 y necesitó 10 puntos. Volvió a entrenar y a jugar con protección facial. Quien también utilizó una máscara protectora para su nariz tras sufrir una fractura en el tabique nasal fue Sergio Ramos en un partido contra el Atlético de Madrid en 2017. La máscara estaba hecha de fibra de carbono y se diseñó específicamente para él, ya que el jugador prefirió no pasar por quirófano y protegerse el área lesionada. Sin embargo, en el caso de Eric primero tocará conocer el diagnóstico y decidir qué opción se lleva a cabo, aunque por ahora no parece una opción que se esté contemplando.