Lesión de Eric Garcia en el Barça-Newcastle de Champions League: recaída del defensa y entra Ronald Araujo por él

Venía Eric Garcia de descansar durante dos partidos, ante el Newcastle y el Sevilla. Hansi Flick lo había reservado para que el de Martorell estuviera al 100% para el encuentro de vuelta de octavos de final de la Champions League ante los 'magpies'. Y lo ponía de inicio el técnico alemán en el lateral diestro. No quería romper Hansi el tándem Cubarsí-Gerard Martín, muy fiable las últimas jornadas.

Flick ya había advertido en las ruedas de prensa previas que no quería correr riesgos con una de sus piezas más indispensables. Eric es de los futbolistas con mayor carga de minutos de la plantilla. Ha sido muy fiable durante toda la temporada. Pero en una acción en la que fue abajo durante la primera mitad del partido se resintió de esas molestias musculares en el isquio.

Flick charla con Ferran, Eric y Pedri en un entrenamiento / EP

No quiso Hansi Flick forzarlo y ordenó de forma inmediata que Ronald Araujo ingresara en el campo por él. El charrúa, sin apenas poder calentar, tuvo que entrar al Spotify Camp Nou frío y se ubicó en el lateral derecho, demarcación que ya ocupó en la ida en Saint James' Park. Posición poco habitual, puesto que desde la llegada de Hansi Flick no había actuado ahí el defensa uruguayo.

Tenía la opción Espart

Flick quiso mantener la disposición defensiva y tocar lo mínimo el dibujo. Cancelo por la izquierda, Gerard y 'Cuba' en el eje de la zaga. Y Ronald ahí en el carril. Tenía la opción el técnico de Heidelberg de meter a Xavi Espart, que fue titular frente al Sevilla y rindió a muy buen nivel en el lateral. Pero prefirió apostar por la experiencia de Araujo y no someter a tanta presión a Espart.

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En lo que a Eric se refiere, el de Martorell no tuvo buenas sensaciones, sobre todo tras la jugada en la que fue al suelo y desembocó en el 1-1 de Elanga. El extremo, ex del United, fue un incordio constante durante los primeros 45 minutos. Veremos las exploraciones con Eric, pero descartemos verlo antes del parón. Y, lógicamente, descartado para una hipotética llamada de la selección nacional.