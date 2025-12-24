Eric Garcia, imprescindible para Flick… y élite de la Liga en todas sus posiciones

Con solo 24 años, Eric Garcia se ha convertido en una pieza estructural para Hansi Flick. No es una figura de rotación ni un comodín puntual: es el futbolista más utilizado del FC Barcelona esta temporada y el único que ha disputado los 25 partidos oficiales del curso antes del parón navideño. Ha estado sobre el césped en 1.926 de los 2.250 minutos posibles, más del 86%, y ha sido titular en 22 encuentros. Flick no concibe su Barça sin él.

La cifra ya es significativa en un entrenador que rota con frecuencia. Pero el valor real de Eric está en el cómo, el dónde y el liderazgo que ejerce. Dentro del vestuario y sobre el campo, el técnico alemán aprecia especialmente su capacidad para ordenar, corregir y asumir responsabilidades, hasta el punto de actuar como capitán sin brazalete. No es casualidad que ya lo haya portado en algún tramo, como ante el Atlético de Madrid, reflejo de un estatus que va más allá de la jerarquía formal. Formado en La Masia, el club ha sellado esa confianza con su reciente renovación hasta 2031, una apuesta de presente y de futuro.

En lo estrictamente futbolístico, Eric ha repartido sus minutos entre tres posiciones: un 48% como central, un 27% como mediocentro y un 25% como lateral derecho. Y en ninguna de ellas cumple simplemente con corrección: es uno de los mejores de la Liga según los datos.

Los datos

Los registros de Big Data (Driblab, sin contar el último partido) lo confirman. Como central, lidera a todos sus homólogos de la competición en ocasiones creadas y en construcción de xG, una métrica que mide la participación en jugadas que acaban en remate. Además, es el segundo con mayor éxito en tackles y el cuarto en precisión en el pase largo, con un 71,4%.

Cuando actúa como lateral derecho, su impacto ofensivo es diferencial. Es el defensor que más progresa el balón avanzando más de diez metros mediante pase o conducción y también el que más xG genera por partido (0,83). A ello suma ser tercero en precisión de pase, séptimo en recuperaciones, quinto en recuperaciones tras pérdida y noveno en duelos defensivos ganados, con un notable 81,7%.

Eric Garcia ordena al equipo. / Joan Monfort / AP

En el mediocentro tampoco baja el listón. Defensivamente, es el tercer centrocampista con mayor éxito en duelos, superando los cinco por encuentro, y el sexto en intercepciones. Con balón, es el segundo de la Liga en progresión —solo por detrás de Pedri y justo por delante de Frenkie de Jong—, el quinto en construcción xG y el noveno en pases clave en juego, unos números que refuerzan su candidatura a volver a la selección española y hacen cada vez más difícil justificar su ausencia en las convocatorias de Luis de la Fuente.

Flick ha encontrado en Eric a un futbolista que resuelve emergencias sin que el equipo pierda estructura. Lo demostró recientemente en Copa, iniciando como central, pasando al lateral y acabando por dentro tras la entrada de Jules Koundé. Polivalencia, liderazgo y rendimiento de élite. Ya no es una solución temporal: es un pilar del presente y del futuro del Barça