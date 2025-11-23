Eric Garcia, el imprescindible de Flick

Hace solo un año, con los 17 primeros partidos de la temporada disputados, Eric Garcia había jugado 449 minutos. Cierto es que una inoportuna pubalgía provocó que tuviese que estar parado unas semanas cuando estaba siendo titular jugando como medio centro. Aquella lesión provocó que perdiese protagonismo en el equipo y se plantease salir en el mercado de invierno rumbo al Girona de Míchel, el entrenador con el que había brillado el curso anterior en Montilivi. Las palabras de Hansi Flick y un gol decisivo en Lisboa ante el Benfica lo cambiaron todo.

El de Martorell se quedó en el Barça y es hoy imprescindible para Flick. Es el único futbolista de la plantilla que ha jugado los 17 partidos que se han disputado, siendo titular en catorce de ellos. Suma 1.285 minutos, siendo el futbolista más utilizado por el entrenador alemán por delante de Koundé (1.190), Rashford (1.134) y Frenkie de Jong (1.124). Es su hombre de confianza y lo ha utilizado ya en cuatro posiciones. Como central, su hábitat natural, lateral derecho, medio centro e incluso unos minutos en la banda izquierda de la defensa.

Ante el Athletic, en el retorno del equipo al Spotify Camp Nou, Eric Garcia volvió a la posición de medio centro para cubrir las ausencias de los dos titulares: Frenkie de Jong (sancionado) y Pedri (lesionado). Lo hizo con la máscara que viene utilizando desde que se rompió la nariz en Brujas. Dicen que pierdes visión periférica. No se notó en el de Martorell, que realizó un partido más que completo, un encuentro de sobresaliente. Fue valiente para ir a presionar hacia delante. Ello hizo que recuperase los balones que acabaron significando el primero y el tercer gol del Barça. En este último, su asistencia a Fermín fue perfecta para que el andaluz batiese a Unai Simón. Con el partido resuelto, Flick sustituyó a Eric pensando ya en el encuentro de Champions contra el Chelsea. La felicitación del alemán en la banda a su jugador fue muy efusiva mientras recogía el reconocimiento del público, que coreó su nombre mientras se encaminaba hacia la banda.

Eric está feliz en el Barça, equipo en el que se formó, antes de aceptar una aventura en el Manchester City y al que volvió en 2021 con la carta de libertad. Flick está muy contento con su futbolista. Por ello, aprieta para que se cierre su renovación. Acaba contrato el de Martorell el próximo 30 de junio y las negociaciones entre Deco, director deportivo del club, e Iván De la Peña, representante del futbolista, se iniciaron hace semanas. Aunque poco a poco, avanzan y las dos partes esperan que el futbolista pueda firmar un nuevo contrato antes de final de año, pues en enero podría negociar con cualquier otro club. Algún grande de Europa, como el PSG, puede llamar a su puerta, pero Eric solo piensa en azulgrana. Su vinculación con el Barça podría extenderse por tres o cuatro temporadas.