Eric Garcia: "Se puede hablar de triplete"

Eric Garcia es una de las voces más sensatas del vestuario del FC Barcelona. Una sensatez que no está reñida con el optimismo y la ambición. Eric se atrevió a hablar de la opción de ganar el triplete con el equipo líder de la Liga, con un pie y medio en semifinales de la Champions y con el billete para la final de la Copa del Rey en el bolsillo.

En una entrevista concedida al canal oficial el club por internet, 'Barça One', Eric afirmó que la opción "del triplete es una realidad. Estamos vivos en las tres competiciones, en la Copa estamos en la final, en la Liga estamos en una posición privilegiada que depende de nosotros ganarla y en Champions también. Queda el partido de vuelta, que no será sencillo, y ya te plantas en semifinales. Se puede hablar de triplete, sí".

Eric empezó la temporada con dudas. Incluso se planteó un regreso a Girona tanto en verano como en el mercado de invierno, pero ha acabado encajando en el sistema de Hansi Flick, jugando sobre todo de pivote por delante de la defensa.

Al respecto, el de Martorella matizó que "yo me considero un central. Siempre es bueno poder jugar en distintas posiciones, el Girona también jugué de lateral con línea de tres. Míchel me dijo contra el Cádiz que solo jugaría ese día y al final toda la temporada acabé jugando ahí. Sé que el mediocentro no es mi posición, pero intento ayudar al equipo y si tengo que sumar desde ahí, yo encantado".

Eric es un futbolista que destaca por su inteligencia y explica que supo aprovechar su oportunidad: "Ahora sí que es verdad que estoy en una posición buena. Alterno titularidades con suplencias. A todos nos gustaría jugar siempre, pero por eso estás en este club con jugadores que con la temporada que estamos haciendo estamos demostrando que somos importantes".

Interioridades del vestuario

La clave del éxito del equipo es en el trabajo de Hansi Flick por ser "un entrenador muy abierto y muy sincero. Te deja hablar en todo momento y te dice lo que él piensa. El equipo ha hecho un cambio enorme y gran parte de todo esto es cosa suya".

En la misma entrevista desvela detalles del vestuario, como la sorpresa que ha significado Szczesny, de quien reveló que "es alguien que parece que la cosa nunca vaya con él, que parece que no esté en los entrenamientos, pero está. Después lo ves con sus meditaciones y el agua fría. Él llega y todos sabemos donde va, y no es dentro del vestuario, y cuando lo necesitamos ya sabemos dónde está. Le han preparado un espacio para que esté tranquilo".

Otra interioridad que expuso fue su excelente relación con Ferran Torres, "fuimos vecinos ya en Manchester" y quien impulsó el pasillo de collejas cuando cumplió 100 partidos con el Barça. De Ferran dijo entre risas que "es un cabrón", mientras que de otros compañeros reveló que "Pedri también las mata callando y Gavi es un personaje digno de estudio".

El buen ambiente en el vestuario está garantizado y a los jugadores no les importa hablar abiertamente sobre ellos mismos. No tienen nada que esconder. El Barça es un equipo transparente y la felicidad que se muestra en el campo, está igualmente en la caseta.