Los 'jokers' de Hansi Flick

En un equipo de fútbol, así como en otros órdenes de la vida, tiene que haber perfiles de todo tipo. Es necesario, no todos pueden ser estrellas y para que éstas brillen, hacen falta 'obreros', eso sí, muy cualificados. Los casos de Eric Garcia y Gerard Martín son paradigmáticos, dos jugadores que responden allá donde les sitúe el entrenador, polivalentes y que están sabiendo aprovechar una oportunidad que quizás pocos esperaban que podían tener. Dos futbolistas que están salvando a Hansi Flick de más de un apuro. Por eso el técnico alemán les tiene tanta confianza.

El Barça reafirma su liderato ante el Atlético de Madrid / SPORT

Eric Garcia, el 'enmascarado' más fiable

Si un nombre tuviera que acompañar el término polivalencia, esta sería el de Eric Garcia. Es una barbaridad lo que está haciendo el de Martorell esta temporada. De los 20 partidos jugados, en 11 ha actuado como central, en 5 de lateral derecho, en 3 de mediocentro y en 1, como lateral zurdo. En el eje, además, ha ocupado los dos perfiles, tanto el diestro, que es el suyo natural (asiempre que ha coincidido con Christensen), como el zurdo (siempre que ha acompañado a Araujo).

Y cuando ha formado pareja de centrales con Pau Cubarsí (en 5 ocasiones de inicio) se ha dado un curioso fenómeno. Flick empezó ubicando a 'Cuba' en el perfil izquierdo para que Eric se sintiera más seguro, pero el de Martorell le ha acabado dándoles la vuelta y ahora, cuando coinciden, es quien se desplaza, pues sigue respondiendo a un altísimo nivel pese a aumentarle la dificultad.

Eric Garcia lució el brazalete de capitán ante el Atlético / Joan Monfort / AP

Los últimos partidos, no obstante, los ha jugado Eric Garcia como pivote defensivo. Contra el Atlético de Madrid firmó otra notable actuación. Protegió a Pedri en el retorno del tinerfeño a la titularidad y se dedicó a tareas más oscuras pero muy necesarias. Entre otras acciones destacadas del juego, ganó 4 duelos por el suelo de 6, realizó 4 despejes o firmño un altísimo 94 por ciento de precisión en los pases en campo propi (16 sobre 17).

La máscara protectora después de fracturarse la nariz en Brujas le da a Eric un aspecto todavía más bragador, de superhéroe que todo lo puede.

Gerard Martín, el triunfo de la perseverancia

Gerard Martín es lo que aparenta en el campo. No engaña. Un chico sencillo, que ha llegado desde abajo, que se lo ha currado y que no llama excesivamente la atención, pero nunca falla y siempre está ahí. Pasar del lateral izquierdo al central como si nada y responder a la exigencia de un rival como el Atlético de Madrid no es nada fácil. De la manera que hace las cosas el de Esplugues de Llobregat podría parecerlo, pero no lo es.

Se necesita tener confianza en las propias posibilidades, no asustarse ante los retos y trabajar mucho el cambio en los entrenamientos. Flick lo estuvo probando en las últimas semanas hasta que consideró que Gerard estaba prepaparado para ser central en el perfil zurdo. Ya son tres partidos en esta posición, los tres de Liga y los tres, en el Camp Nou. Tres victorias. Incontestable.

Gerard Martín le quita la gorra verde a Fermín en la celebración del 3-1 / Valentí Enrich

Contra el Atlético el martes, buena participación con 83 toques de balón, 2 de 2 duelos aéreos ganados, y 88 por ciento de precisión en el pase (58 de 66). Números que ayudan a entender porqué es un futbolista que se ha convertido en una pieza clave del engranaje del equipo.

Eric Garcia ha jugado todos los partidos con el Barça esta temporada (17 de los 20 como titular); Gerard Martín solo se ha perdido dos y está en el top-5 de participación de la plantilla azulgrana. Entre ambos, se reparten 7 posiciones. Son los 'jokers' de Hansi Flick.