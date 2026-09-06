Eric Garcia gana fuerza en la selección

La reconversión de Eric Garcia al lateral derecho en el Barça parecía un paso atrás en sus pretensiones de consolidarse en la selección española. En el Mundial solo jugó 21 minutos, aunque fue en la prórroga de la final ante Argentina, acompañando a Pau Cubarsí en el eje central. Ahora se le ha abierto un resquicio para ganar mucho más protagonismo en la Roja.

La prematura y sorprendente retirada de Marcos Llorente de la selección le abre un nuevo escenario. Con Pedro Porro destacando de titular, Eric Garcia pasa a ser una gran alternativa para competir con el jugador del Tottenham por el puesto en el carril derecho. De seguir con su buen momento en el Barça, Luis de la Fuente lo seguirá llamando con la ventaja de que puede situarlo en su posición natural de central o de lateral diestro.

En España tampoco abundan los laterales derechos del máximo nivel. Con la ausencia de Dani Carvajal, aún sin equipo, y la retirada de Jesús Navas, Òscar Mingueza tuvo su oportunidad, pero ahora está adaptándose al Crystal Palace inglés. En la sub-21 siempre ha destacado Iván Fresneda, del Sporting Club de Portugal, que puede ser un futbolista que en cualquier momento entre en los planes de De la Fuente.

Muy valorado de puertas adentro

En el caso de Eric Garcia es considerado un ejemplo dentro del vestuario de la selección. Pese a que no había jugado ni un minuto, estuvo toda la competición mundialista entrenando como el que más e implicado al máximo con el grupo. Luis de la Fuente avisó que sería importante. Y lo fue. Nada más y nada menos que en la final con Leo Messi delante. Eric Garcia cumplió y ayudó a que España conquistara la Copa del Mundo en Nueva Jersey el pasado 19 de julio.

Eric Garcia, en la final del Mundial, abrazándose con Leo Messi / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El de Martorell siempre ha sido un futbolista muy valorado por el seleccionador español. Lo ha llamado para todas las categorías inferiores. Fue plata olímpica con él en los Juegos Olímpicos de Tokio y, ya con Santi Denia, se llevó el oro en París formando un tándem impecable con Pau Cubarsí.

El camino para Eric Garcia en la selección no ha sido fácil. Debutó con Luis Enrique cuando estaba en el Manchester City y gozó de la confianza del asturiano. Sin embargo, curiosamente, con Luis de la Fuente no había sido citado hasta que llegó el Mundial del 2026. Su excelente rendimiento en el Barça no podía ser en vano. En el torneo de Estados Unidos, México y Canadá chocó con la pareja Cubarsí-Laporte en el puesto de central y con la dupla Pedro Porro-Marcos Llorente en el carril diestro.

Nations League

La historia ahora ha cambiado y Eric puede adaptarse a cualquiera de las dos posiciones. Una bendición para Luis de la Fuente de cara a los próximos compromisos de la UEFA Nations League de finales de septiembre y principio de octubre.

Luis de la Fuente, seleccionador español / LAVANDEIRA JR / EFE

España juega en la nueva ventana FIFA de dos semanas ante Inglaterra en Wembley por primera vez con dos estrellas en el pecho y también se enfrenta a Croacia y la República Checa, en casa (Sevilla, Oviedo), mientras que se desplazará a Split para medirse de nuevo a los croatas.

España quiere recuperar el título de la UEFA Nations League conquistado en 2023 en los Países Bajos. Cayó en 2025 en la tanda de penaltis de la final frente a Portugal y la ambición de los futbolistas españoles es máxima para lanzarse a por el trofeo y, de paso, consolidar el puesto número 1 en el Ranking FIFA. Los retos son máximos para los campeones del mundo.