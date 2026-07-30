Eric Garcia gana enteros para la capitanía del Barça

Eric Garcia lució el brazalete de capitán del FC Barcelona la pasada temporada en varias ocasiones. Una, desde el principio del partido: fue en la victoria liguera por 0-1 en San Mamés, el pasado 7 de marzo. Y otras veces, ya bien entrado el encuentro, como la victoria al Atlético de Madrid por 3-1 en el Camp Nou, cuando se ganó el apodo de 'Eric, el enmascarado'; la visita del Mallorca (3-0), también en Liga; los cuartos de la Champions League de nuevo ante los colchoneros (0-2); o anteriormente, la semifinal de la Supercopa de España frente al Athletic Club (5-0). Todas ellas, sin estar sobre el césped ninguno de los cinco capitanes oficiales (Ter Stegen, Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha y Pedri)... ni Lewandowski, que a la práctica, y aunque no anunciado oficialmente por el club, fue quien ejerció de quinto capitán cuando Ter Stegen se fue cedido al Girona. Un rol que, de nuevo con el meta alemán fuera del equipo, via Amsterdam, y ya sin el 'killer' polaco, apunta a desempeñar, por trayectoria, ascendencia en el vestuario y merecimientos, el de Martorell,

Eric Garcia, de 25 años, ha pasado por todas las categorías inferiores del FC Barcelona, donde siempre lució el brazalete de capitán y ejerció el liderazgo del equipo azulgrana. Hasta que a los 16 años tomó la decisión de salir al Manchester City para volver más fuerte al club de su vida, como así sucedió. Aun así, el de Martorell nunca ha tenido las cosas fáciles y se lo ha tenido que 'currar' así que, ya en el primer equipo, volvió a hacer las maletas para jugar cedido en el Girona. Las dos últimas temporadas, Eric ya se ha convertido en un imprescindible para Hansi Flick.

Eric Garcia, capitán en las categorias inferiores del FC Barcelona / FCB

Imprescindible con Hansi Flick

La prueba son los 96 partidos oficiales jugados en las dos temporadas con el técnico alemán, que le considera imprescindible. 51 de ellos la pasada campaña, en la que llegó a ocupar todas las posiciones defensivas: 26 partidos como central, 13 en el pivote, 11 de lateral diestro y 1 en el zurdo. Fue el jugador de toda la plantilla del Barça con más partidos disputados y también el que atesoró más titularidades (47).

En cuanto a sus acciones en la temporada 2025/2026, además de marcar un gol (al Oviedo en el Carlos Tartiere) y repartir 2 asistencias (a Fermín contra el Athletic Club y a Marc Bernal ante el Levante), el de Martorell sumó estos números individuales: 83 toques por partido, 92 por ciento de precisión en el pase (93% acierto en campo propio y 91% en campo contrario), y medias por partido de 1,4 intercepciones, 3,3 recuperaciones por encuentro y 2,3 despejes.

Once inicial del FC Barcelona en San Mamés con Eric Garcia de capitán / Dani Barbeito

Un rendimiento con el FC Barcelona que le dio el pasaporte al Mundial. Se estrenó en la máxima cita futbolística (la segunda a la que acudía) ni más ni menos que en los últimos 20 minutos de la final, determinantes para conquistar España su segunda estrella. Eric Garcia entró en el minuto 99 y en el 106', su compañero en el Barça y en la selección española, Ferran Torres, marcó el gol del título. El de Martorell firmó 2 despejes, 1 recuperación y el 100 por 100 de los duelos ganados.

Eric Garcia fue capitán del Barça la temporada pasada en San Mamés / AFP7 vía Europa Press

La plantilla decidirá

La elección de los capitanes del FC Barcelona corre a cargo, desde los últimos años, de los propios futbolistas de la plantilla azulgrana. Normalmente, el criterio a la hora de votar suele ser el de años acumulados en el equipo y no se esperan sorpresas en este sentido. Todo apunta a que Ronald Araujo pasará a ser el primer capitán del Barça, como ya sucedió la pasada campaña cuando se fue Ter Stegen. Y que se mantendrá el orden con Frenkie de Jong, Raphinha y Pedri. El grupo se debe completar con un quinto capitán que, en caso de que sea Eric Garcia, permitirá que un canterano que entró en el Barça siendo un niño pueda ser uno de los representantes de la plantilla.