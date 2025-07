Eric Garcia y Fermín son intocables para Flick

Es tiempo de mercado. De ofertas, de intereses y de especulaciones. Con el futuro de dos jugadores del Barça se ha especulado en las últimas semanas por varias razones. Con el de Fermín por las ofertas que han podido llegar a su representante. Con el de Eric Garcia porque acaba su vinculación con el club el 30 de junio de 2026 y en el Barça no quieren en la plantilla jugadores con solo un año de contrato.

Lo cierto es que ni uno ni otro van a salir del club este verano. Por lo menos, ese es el deseo de Hansi Flick. El entrenador alemán está muy contento con el rendimiento que ambos ofrecieron la pasada temporada. No fueron indiscutibles en su once titular, pero cumplieron con creces cuando tuvo que echar mano de ellos. Eric cumplió como central, medio centro y lateral derecho en la parte final del curso, haciendo incluso goles importantes, como el primero en el clásico de Montjuïc. Fermín aportó mucho al equipo siempre que estuvo sobre el terreno de juego y acabó participando en 46 partidos, marcando ocho goles y repartiendo diez asistencias.

Fermín

El centrocampista andaluz es un jugador cotizado en el mercado. Ha despertado el interés de diferentes clubes europeos y hasta su representante ha llegado una multimillonaria oferta procedente de la liga de Arabia Saudí. Fermín, sin embargo, no quiere escuchar ofertas. Está en el club de su vida y no quiere marcharse. Ha luchado mucho por llegar al primer equipo, aceptando incluso una cesión al Linares, y no quiere dejar pasar esta oportunidad que logró con una gran gira de pretemporada hace dos veranos. Pero es que además, sabe que tiene la total confianza de Flick, que ha pedido al club que no escuche ofertas por él, sabiendo incluso que al Barça no le iría mal una venta.

Eric Garcia

Eric Garcia, por su parte, sigue esperando cerrar su renovación. Con contrato hasta el 2026, su deseo no es otro que el de continuar de azulgrana y podría cerrar una ampliación de contrato durante este verano. Flick tiene claro que debe seguir y que la renovación debe firmarse porque es uno de los futbolistas con los que está más satisfecho por sus valores y su entrega tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Flick, de hecho, ya frenó su marcha dos veces la pasada temporada. Lo hizo el pasado verano cuando el Girona, donde había jugado muy bien una temporada antes como cedido, quiso que continuase vistiendo su camiseta. Las bajas en defensa y el centro del campo del Barça provocaron que el técnico alemán no le dejase a Eric salir. El de Martorell se lo volvió a plantear en invierno, pero Flick, que estaba muy contento con su trabajo, le dijo que se quedase, pues iba a tener protagonismo en la segunda parte de la temporada. Y así fue.

El grado de satisfacción del técnico alemán con Fermín y Eric es muy grande y por ello ha dejado claro a la dirección deportiva del club que no quiere que se escuchen ofertas por ninguno de los dos, además de apostar por una pronta renovación del central de Martorell.