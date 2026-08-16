Eric Garcia se postula como alternativa a Kounde

Entre las muchas posiciones que todavía no tienen un dueño definido en la plantilla del Barça, la del lateral derecho es una de las que más dudas genera actualmente. Kounde, que ha sido el titular indiscutible desde su llegada a Barcelona como expreso deseo de Xavi, perdió esa condición desde la pasada temporada con Hansi Flick, en parte debido al buen rendimiento de Eric Garcia que se ganó la confianza total del técnico alemán.

Este domingo, contra el FC Basel en el penúltimo partido de pretemporada para el Barça, el defensa de Martorell volvió a adueñarse de la banda derecha y partió como titular en su vuelta del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El campeón del mundo con España, que no gozó de muchas oportunidades sobre el verde durante el torneo, salió desde el inicio para empezar a coger ritmo y demostrar que puede ser el primer hombre en la lista de Hansi Flick para el lateral derecho para la próxima temporada.

Eric Garcia, titular con el Barça / Gorka / SPORT

El catalán se mostró sólido y participativo en ataque, especialmente combinativo con su compañero en banda derecha: Adeyemi. El alemán estuvo inspirado y tuvo su recompensa con el gol, pero tuvo la espalda bien cubierta con la presencia de Eric en la retaguardia, que se encargó de apagar cualquier fuego o ataque de los extremos del FC Basel. Terminó siendo sustituido en el descanso.

Partidos por posición de Eric en la temporada 25/26 Central: 26 partidos

26 partidos Mediocentro: 13 partidos

13 partidos Lateral derecho: 11 partidos

11 partidos Lateral izquierdo: 1 partido

1 partido Total: 51 partidos

A día de hoy, Eric tiene muchos números de partir como titular en la primera jornada de Liga contra el Elche el próximo domingo, especialmente viendo el poco rodaje de Jules Kounde durante esta pretemporada. El francés se incorporó a los entrenamientos el pasado martes, jugó la segunda parte con el brazalete de capitán, y sigue a la espera de conocer cuál será su situación de cara a la próxima temporada.

El lateral derecho busca dueño

Y es que el francés sabe que el Barça, en el caso de que no vaya a ser titular indiscutible, podría considerarlo como una pieza importante que podría salir en las últimas semanas de mercado. El club azulgrana no forzará la situación, pero está abierto a su salida en el caso de que el defensa pida expresamente su salida.

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Gordon y Eric Garcia, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / FC Barcelona

Como sucedió la temporada pasada, el francés deberá pelear su condición de titular con Eric Garcia, pero también con otros nombres que se suman a la lista como Xavi Espart o recursos de urgencia como Christensen. La lucha por ser el lateral derecho titular está más abierta que nunca en Can Barça y, por ahora, no sería de extrañar que fuese precisamente Eric quien partiese como número uno en la lista de Hansi Flick en el inicio.