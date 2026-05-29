Eric Garcia: "Ser embajador del Barça Genuine es un homenaje a mi prima"

Eric Garcia explicó en una entrevista en RAC1 que su papel como embajador de la Fundació Barça Genuine tiene un origen profundamente personal. El defensa reveló que tiene una prima con discapacidad, con quien ha compartido toda la vida, y que esta relación ha marcado su sensibilidad hacia la inclusión.

"He vivido con ella toda la vida, sé perfectamente cómo es, y poder dar ese cariño a otra gente que también lo vive, entre comillas, es muy especial", afirmó.

Su prima, de 32 años, ha sido una presencia constante en su entorno familiar: "Siempre que puedo intento pasar a saludar, cuando hacemos comidas familiares… tenemos una conexión especial".

Una oportunidad que llega en el momento adecuado

Eric explicó que la posibilidad de asumir este rol ya se había planteado en temporadas anteriores, pero que finalmente este año "se dio la oportunidad". Considera que el Barça Genuine es "una iniciativa muy buena" y destaca la ilusión que genera en los jugadores y jugadoras que futbolistas profesionales se acerquen a ellos.

Recordó especialmente su visita a un entrenamiento del equipo: "Ver la ilusión, las caras que tenían… te hace sentir bien y contento de formar parte de este proyecto".

Solidaridad y accesibilidad: las claves del proyecto

Preguntado por lo que implica involucrarse en el Barça Genuin, el defensa lo resumió en una palabra: "Solidaridad". Subrayó que muchas personas con discapacidad no tienen la misma accesibilidad que otros, y que eso le motiva a implicarse aún más.

También reconoció que su experiencia familiar le ha permitido entender mejor esta realidad: "Siempre que veo a alguna persona que tiene alguna dificultad intento ayudar, porque a mí también me hace sentir especial".

Eric Garcia regala un libro solidario a cada miembro del Barça Genuine / Sport

Un homenaje familiar convertido en compromiso social

Eric admitió que su prima fue uno de los motivos principales para aceptar el papel de embajador. "Con la familia siempre habíamos dicho que, si se daba la oportunidad, me gustaría hacerlo como un homenaje a ella", explicó.

Por eso, cuando el club le propuso el cargo, lo vivió como "algo muy bonito".

La pasión del Barça Genuine, un ejemplo de fuerza colectiva

El defensa destacó que lo más sorprendente del Barça Genuine es la pasión con la que sus jugadores viven cada partido. "Es bestial", afirmó. Considera que el club ha sabido construir un espacio donde el deporte se convierte en una herramienta de cohesión y felicidad.

"Es increíble ver cómo disfrutan", dijo. "El deporte desarrolla una idea de colectivo que es preciosa".