Eric Garcia: "Algunos dirán que han salido a regalarnos el partido... y ha sido sufrido"

Eric Garcia volvió… y lo hizo en un escenario de máxima exigencia. El Barça se impuso por 1-2 al Atlético de Madrid en el Metropolitano en una victoria de peso que, tras la derrota del Real Madrid en Mallorca, deja a los azulgrana con siete puntos de ventaja y LaLiga muy encarrilada.

El de Martorell, que regresaba tras perderse varios partidos por molestias, fue protagonista también por su polivalencia: arrancó como pivote, pasó al lateral tras la salida de Araujo y terminó de nuevo en el centro del campo tras la marcha de Bernal. Una actuación completa en un partido que, como él mismo reconoció, exigió mucho al equipo.

“Ha sido un partido sufrido”, resumió en declaraciones a DAZN. Eric no escondió la importancia del triunfo en clave de campeonato: “Sí, está claro. Todos sabíamos lo que había pasado esta tarde [la derrota del Madrid en Son Moix], veníamos del partido de Copa aquí que fue un desastre y sabíamos que si ganábamos hoy, dábamos un salto importante”.

Sobre el desarrollo del encuentro, el central explicó las dificultades que planteó el conjunto rojiblanco: “En la primera parte nos buscaban la espalda, con la expulsión se han ido atrás. Es un equipo difícil de marcar cuando se encierra atrás, defiende muy bien, así que mérito para el equipo”.

También quiso poner en valor al rival pese a las rotaciones de Diego Simeone antes del compromiso europeo: “Los que están aquí siguen siendo jugadores del Atlético. Algunos dirán que han salido a regalarnos el partido, pero aún así ha sido un partido sufrido, muy contento por ello”. El Barça da un golpe casi definitivo a LaLiga. Y Eric Garcia, en su regreso, vuelve a demostrar que es una pieza clave.

Olmo: "Me siento bien en esta posición más adelantada"

El triunfo también tuvo el sello de Dani Olmo, decisivo en el primer gol con una asistencia para Marcus Rashford. El mediapunta valoró el partido como el mejor inicio posible de la serie ante el Atlético: “Contentos por el partido, la victoria, teníamos la espinita del último partido aquí, en Copa. Queríamos ganar porque eran tres puntos muy importantes”.

Olmo, que actuó en una posición más adelantada, explicó su rol sobre el campo: “Al jugar en esa posición sé lo que tengo que hacer, me siento bien y son posiciones donde me siento cómodo. Yo contento y donde sea, dar el máximo”.

También se refirió a las jugadas polémicas del encuentro: “La de Nico la he visto clara, se iba solo. La de Geri no la he visto, me han dicho que había contacto, pero que llega mucho antes al balón. Hay contacto pero no me parece excesiva”.

Y, por último, lanzó un aviso de cara al duelo europeo: “Esperamos un Atlético, aunque haga cambios, valiente, que presione. Ya sabemos cómo son pero nosotros dependemos de nosotros mismos, con la misma idea, y mentalizados de que será un partido difícil”