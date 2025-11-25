Eric Garcia y diez más contra el Chelsea

Lejos queda ya aquella larga lista de bajas por lesión que arrastraba el FC Barcelona. Hansi Flick tiene en sus manos la posibilidad de confeccionar uno de los mejores onces posibles -con el permiso de Pedri- para uno de los partidos más importantes de lo que llevamos de temporada. La visita a Stamford Bridge es de las más exigentes del calendario blaugrana y regresar de Londres con un triunfo permitiría a los catalanes dar un paso de gigante en sus aspiraciones para quedar entre los ocho primeros clasificados de la Fase liga de la Champions League y ahorrarse el 'play off' de acceso a los octavos de final de esta competición.

Joan Garcia se mantendrá bajo palos y en defensa tan solo hay una duda: ¿quién acompañará a Pau Cubarsí en el eje de la zaga? Eric Garcia será titular, pero podría mantenerse en el mediocentro, tal y como hizo el sábado contra el Athletic Club de Bilbao en el Spotify Camp Nou. En ese caso, sería Ronald Araujo quien ganaría enteros para formar parte de la alineación; además de Jules Koundé y Alejandro Balde por las bandas.

En la sala de máquinas, dos nombres también inamovibles para Flick: De Jong y Fermín. El neerlandés regresará al equipo después de perderse la última jornada liguera por sanción, después de haber sido expulsado con doble tarjeta amarilla en Vigo. Faltará por ver en qué altura del centro del campo se sitúa el ex del Ajax, si en la primera o en la segunda, acompañado de Fermín en la mediapunta. En el caso de que Eric se sitúe de central, sería Marc Casadó el que podría entrar en el equipo.

Una duda en ataque

El técnico alemán tiene a los cinco delanteros disponibles para el encuentro de este martes. Cierto es que Raphinha jugó el sábado su primer partido tras dos meses de baja, por lo que difícilmente arrancará de titular. Rashford no estuvo disponible el fin de semana por un proceso vírico, pero el escenario para que el inglés pueda explotar sus puntos fuertes parece inmejorable.

Lamine Yamal será titular indiscutible, por lo que la duda recae en la máxima referencia ofensiva: Robert Lewandowski o Ferran Torres. Los dos delanteros están en un brillante estado de forma. No olvidemos que el de Foios viene de marcar un doblete contra los 'leones' y suma cuatro tantos en los últimos cuatro partidos, mientras que el polaco suma las mismas dianas en las dos últimas jornadas.

Pedri se queda en Barcelona

Sin duda, la gran ausencia durante el último entrenamiento que el Barça llevó a cabo en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes de despegar rumbo a Londres fue la de Pedri. Se rumoreaba con que el canario podría haber viajado con la expedición blaugrana para hacer grupo y sin el alta médica, puesto que este martes cumplirá 23 años. Sin embargo, el centrocampista no entró en la convocatoria facilitada por Hansi Flick y verá el partido desde su casa en Barcelona. Eso sí, su proceso de recuperación avanza favorablemente y el objetivo es que pueda llegar en plenas condiciones para el partido contra el Atlético de Madrid de la próxima semana.