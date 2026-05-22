Eric García desvela cómo es Hansi Flick en el vestuario: "Me ha dado confianza"

Eric García ha ido ganando protagonismo en el primer equipo del FC Barcelona desde su regreso al club, consolidándose como una pieza importante en la rotación defensiva y ganándose cada vez más confianza dentro del vestuario.

Además de su crecimiento en el conjunto azulgrana, el central también se ha mantenido como un nombre habitual en las convocatorias de la selección española, y espera ser uno de los convocados para el Mundial 2026.

El defensa pasó el jueves por el plató de 'Fanzone', donde habló sobre la cena de celebración del equipo, valoró la temporada tanto a nivel colectivo como individual y también se refirió al próximo Mundial.

Durante la entrevista, Eric García valoró muy positivamente la temporada que ha completado el Barça y destacó especialmente la manera en la que el equipo ha conseguido conquistar LaLiga: "Esta Liga ha tenido mucho éxito por la manera en la que hemos ganado. Hemos ganado todos los partidos en casa y se tiene que valorar".

El defensa reconoció que dentro del vestuario existe la ambición de pelear cada año por la Champions League, aunque destacó la dificultad que tiene ganar una competición tan larga y exigente como LaLiga: "Todos queremos ganar la Champions, pero La Liga es un premio a la regularidad que tenemos y eso es muy complicado de conseguir".

Los jugadores del FC Barcelona mantean a Hansi Flick durante la celebración del título tras el partido de LaLiga EA Sports ante el Real Madrid CF en el Spotify Camp Nou de Barcelona, el 10 de mayo de 2026 / Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

A nivel personal, Eric reconoció que esta ha sido una de las temporadas más importantes de su carrera. El central azulgrana aseguró sentirse muy cómodo sobre el terreno de juego y destacó el crecimiento que ha tenido durante este curso: "Junto con el año en Girona, ha sido una de las temporadas en las que más he crecido y más he mejorado".

El jugador del Barça también tuvo palabras de elogio para Hansi Flick, destacando tanto la exigencia del técnico alemán como la confianza que le ha transmitido durante toda la temporada: "Es duro, exigente y lo da todo por nosotros. Esta temporada me ha dado confianza. He jugado casi todos los partidos en muchas posiciones".

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El central dejó claro que Flick mantiene una relación muy cercana con toda la plantilla y que eso es algo que los jugadores valoran mucho dentro del vestuario: "Siempre intenta ayudar, no solo con cosas del campo, sino también fuera, y es algo que todo jugador agradece".