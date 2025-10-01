Eric Garcia se destapa

Una de las grandes notas positivas de la derrota ante el PSG fue la gran actuación de Eric Garcia. A Flick no le tembló el pulso y apostó por la pareja de centrales que pedía el encuentro, los dos con mejor salida de pelota para poder sobreponerse a la gran presión del conjunto francés.

El de Martorell ha vuelto para quedarse. Tras varias temporadas sin llegar al nivel que se esperaba, con una cesión al Girona incluida, ha vuelto y ante el PSG demostró estar perfectamente preparado para ser titular en el Barça en encuentros de este calibre. Si bien es cierto que al equipo de Luis Enrique le faltaban nombres importantes en el apartado ofensivo, el central estuvo impecable en el duelo, por alto, por el suelo e inteligente para defender a jugadores más rápidos que él.

Los jugadores del Barça se marchan a vestuarios tras el partido / Valentí Enrich / SPO

Montjuïc supo reconocer el gran encuentro de Eric y, cuando se marchó sustituido en los últimos minutos, lo ovacionaron. Todo el estadio coreó su nombre, mientras el central salía cojeando y agotado tras unos calambres que le obligaron a salir del campo.

Para Flick, Eric García se ha convertido en el comodín ideal. Cumple como lateral derecho, como central e incluso en los minutos que ha tenido que jugar esta temporada en el sector izquierdo. Un futbolista con esa polivalencia es muy preciado y el alemán lo sabe. Ante la cantidad de partidos que tiene que afrontar el equipo a lo largo del curso, la participación del defensa se antoja vital.

Ante el PSG fue el mejor de la zaga con mucha diferencia. Cubarsí, Koundé y Gerard Martín no tuvieron su mejor noche, aunque los dos laterales lograron contener el vendaval parisino casi todo el partido. Eric, por su parte, no solo se mostró contundente en los duelos individuales, sino que además acudió en ayuda de sus compañeros cuando estos estaban apurados.

Eric García tuvo que ser sustituido ante el PSG / Siu Wu / EFE

No fue una tarea fácil, ya que el ex del Manchester City tuvo que afrontar algunos duelos en los que a priori estaba en desventaja, incluyendo dos uno contra uno ante Mayulu y Barcola fuera de su zona. No solo salió vencedor, sino que lo hizo con una suficiencia que obligan a replantearse el escenario de los centrales titulares en este Barça. Eric García se ha destapado y ahora reclama su sitio.

Estaba agotado

Tras el partido, el defensa afirmó que el vestuario estaba "jodido" por el resultado final. Eso sí, también se encargó de calmar a la afición sobre su posible lesión. “Estaba agotado. Se me subía un poco el gemelo, pero nada más”, explicó.

"En la primera parte hemos estado bien, hemos tenido ocasiones, hemos controlado. En la segunda parte nos ha costado mucho, hemos ido a remolque con la presión. Teníamos el empate, que hubiera sido un consuelo, pero no ha podido ser", analizó.

“Ellos han aguantado más físicamente porque han tenido más el balón en la segunda mitad. Si vas todo el rato detrás del balón, te cansas más”, concluyó sobre el PSG.