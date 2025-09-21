Eric García: "Cuando se gana todo es más bonito, ayudo donde me toca"

Eric García es uno de los líderes del Barça esta temporada. Un jugador con poso, del gusto de Flick, y que además es capaz de responder a todos los retos que le propone. El central con más recorrido, sobre todo después de la salida de Iñigo Martínez, pero que igualmente puede jugar de mediocentro, lateral derecho o izquierdo.

"Solo te falta jugar de portero", le inquirieron desde los medios oficiales del Barça. Eric García, consciente de su polivalencia, un lujo en el fútbol de élite, respondió con una sonrisa en la boca: "Intento jugar para el equipo lo máximo posible en cualquier posición que me pidan, y al final, cuanto más ganamos, mejor nos va".

De sus botas nació un despeje que se convirtió en el segundo gol, obra de Ferran Torres, quien no falló ante David Soria. Pero todo tuvo sentido cuando ideó, con mucha intención, la jugada ofensiva un futbolista del que presumió el propio Barça en sus redes sociales: "Posición desbloqueada: Eric también puede jugar de lateral izquierdo".

Gracias a este saber estar en todas las posiciones, es de entender la postura de Flick en sala deprensa: “Eric García es increíble, juega en muchas posiciones diferentes y compite fantásticamente en todas. Esto un lujo tener a un jugador como él”. El mejor ejemplo de la alegría colectiva que domina al Barça tras el aviso de Vallecas.

"Que disfrute de este momento como lo hacemos nosotros", es el mensaje que Eric le dejó a Ferran y que serviría para cualquier miembro de una plantilla que va creciendo a través del estilo propio del alemán. Una forma de entender el fútbol en el que Eric García será fundamental esta temporada.