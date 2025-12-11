Eric Garcia: "Debo seguir trabajando y hacer poco ruido"

Eric Garcia ha firmado este jueves la renovación con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2031. Lo ha hecho tras una largas pero tranquilas negociaciones entre su agente, Iván De la Peña, y Deco, director deportivo del FC Barcelona. Tranquilas porque Eric lo tenía claro a pesar del interés despertado en algún grande de Europa como el PSG. “En ningún momento tuve dudas de seguir ni constancia del interés Le dejé muy claro a mi representante que quería seguir aquí después del cambio de la segunda parte de la temporada pasada y de lo que estoy disfrutando en la presente”, ha dicho el jugador, que ha estado acompañado de su familia y su agente. “Mi sueño desde pequeño siempre fue triunfar aquí y ganar títulos con el Barça, me fui y al City y cuando vuelves lo haces otra vez con el sueño. Fui al Girona, pero siempre he querido jugar aquí toda mi vida”.

Eric es actualmente indiscutible para Hansi Flick. Es el futbolista que más minutos ha jugado esta temporada y el único que ha participado en todos los partidos. La polivalencia es uno de sus puntos fuertes, pues ha actuado ya como central, lateral derecho, izquierdo y medio centro. “Me intento adaptar allí donde toque, tenemos un equipo con mucha calidad y hay que sumar donde me diga el mister. Me falta jugar de delantero, siempre he sido central y me encuentro cómodo de lateral, me voy adaptando a la posición de seis. Cuando quieres jugar en el Barça te tienes que adaptar a lo que te pidan”, ha explicado.

El de Martorell está pasando por su mejor temporada desde que regresó, sintiéndose muy agradecido a Flick por la confianza que le ha dado: “El paso de ir una temporada cedido al Girona con Míchel para tener minutos fue muy importante, con Hansi al principio tuve problemas físicos y no pude hacer pretemporada, con el desarrollo de la temporada fui teniendo más y ahora estoy disfrutando de esta regularidad y muy agradecido a Hansi por la confianza que me está dando”, ha dicho un Eric que ha recordado que fue clave una conversación con Flick para quedarse el pasado curso, así como el partido ante el Benfica en el que fue importante para lograr una gran remontada. “Flick siempre me dice que sea yo mismo, es un entrenador muy cercano que se preocupa mucho por el jugador, te da confianza y libertad”.

Vive momentos dulces el central, pero no los vivió tras regresar del City. Por ello, sigue tocando de pies en el suelo. “Llegue aquí siendo muy joven y todos sabemos como va esto, pasas a ser el mejor o el peor en un momento, llegué en una época difícil, me mantuve tranquilo, sabía de mis cualidades y sé que no soy ahora el mejor. Sé que el día que la cague volveré a ser el peor, aquello me sirve de ejemplo y ahora hay que seguir trabajando y hacer poco ruido”.

El pasado martes, ante el Eintracht, el público del Spotify Camp Nou coreó su nombre. Hay quien le ve como uno de los capitanes a corto plazo porque es líder sobre el campo. “Es algo que no se elige, sale natural de mí, siempre lo fui en categorías inferiores, me gusta ayudar al compañero cuando pasa por un momento difícil, también me gusta ayudar en el campo. Los entrenadores han confiado en mí en esto y me sale natural”, ha revelado el defensa catalán, que en este sentido ha tenido una palabras para Ronald Araujo: “Le echamos de menos como jugador y persona, es muy querido y los esperamos con los brazos abiertos, que tenga paciencia”.

Eric, que ha confesado haberse alegrado del triunfo del City en el Bernabéu “porque me alegro de los triunfos de los equipos en los que he estado”, ha querido reivindicar el buen momento del Barça, líder de la Liga con cuatro puntos más que el Real Madrid: “Después del clásico y del partido ante el Chelsea parecía que la temporada se había acabado, en el fútbol hay momentos y hay que saber aprovechar cuando las cosas van bien. Tuvimos muchas lesiones al inicio, el equipo no desentonó. Ahora, estamos bien, pero no me alegro de que al rival le vaya mal”.

El de Martorell, por cierto, ha querido reivindicar el trabajo de La Masia. “Desde pequeño veía al Barça con mi abuelo, venía de pequeño al campo, he visto la época de Pep, mi sueño era lograr lo mismo. Ahora tenemos un equipo joven, con gente que sabe lo que significa jugar en el Barça. Tenemos un futuro increíble, igual nos falta experiencia en algunos momentos, pero estamos creciendo a pasos muy grandes”.