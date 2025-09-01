Eric Garcia se cuela entre los imprescindibles de Flick

Eric Garcia ha dado un golpe encima de la mesa. El defensa de Martorell se ha ganado la confianza de Hansi Flick hasta el punto de convertirse en uno de sus jugadores imprescindibles. Eric ha arrancado en muy buena forma y con grandes prestaciones tanto defensivas como ofensivas.

Eric es el tercer jugador de campo que más minutos ha disputado con un total de 265. Además del portero Joan Garcia, solo le superan Pedri y Lamine que han completado los 270 minutos de los tres encuentros. El zaguero solo fue sustituido los últimos cinco minutos del partido ante el Levante.

El rendimiento de Eric solo se explica desde la constancia y su profesionalidad. Volvió de su cesión al Girona con un papel que parecía testimonial hasta el punto de convencer a Flick con el paso de los meses y ahora ser un intocable en sus alineaciones titulares.

Eric Garcia se marchó una temporada cedido al Girona / EFE

En las mismas tres jornadas de la temporada anterior, Eric Garcia solo había jugado 26 minutos. Ante el Valencia salió 19 minutos, sumó 7 más frente al Athletic y ante el Rayo se quedó sin participar por unas molestias, aunque tampoco apuntaba ni mucho menos a titular.

Eric ha arrancado la temporada como lateral derecho, si bien también en Vallecas fue reubicado como central. El catalán se mantuvo en una zaga renovada con Christensen y Koundé. Balde también siguió, pero no estuvo fino y fue sustituido en el segundo tiempo. El lateral izquierdo ha sido cambiado en los tres partidos de Liga.

El zaguero más fiable

De esta manera, Eric Garcia se convierte en el jugador más solvente de una línea defensiva que se tambalea. Flick trata de dar con la tecla, pero la marcha de Iñigo Martínez se está acusando más de la cuenta.

La pareja Araujo-Cubarsí parecía fija, pero su mal partido ante el Levante llevó a que el técnico alemán optará a un cambio radical en Vallecas con Christensen en el eje con Eric Garcia. El danés sufrió como el resto del equipo por la falta de una presión colectiva eficiente. Christensen, Eric Garcia y, especialmente, el meta Joan Garcia, evitaron males mayores.

Joan Garcia estuvo sensacional en Vallecas / AP

Las entradas por las bandas fue el auténtico dolor de cabeza para los barcelonistas. Koundé y Balde vieron como el Rayo Vallecano tenía muy bien estudiado al Barça y que la manera de romper la línea era con entradas por la segunda línea con jugadores de banda.

Daño a balón parado

Eric Garcia sacó agua como pudo en defensa y fue el jugador más peligroso en las acciones ofensivas a nivel parado. Un cabezazo desviado un balón rebañado desde el suelo causaron problemas a la zaga vallecana.

Si por alguien iba la frase de Hansi Flick de que "los egos matan el éxito", seguro que no iba por Eric Garcia, que es todo lo contrario. Ha sabido trabajar en silencio y con eficacia para recuperar el estatus que había perdido en los últimos tiempos y que lo llevó incluso a jugar a préstamo en el Girona.

Incluso en este verano se especuló con una salida, aunque de forma más tímida. Flick le dio confianza desde la pretemporada y diluyó los rumores de una posible salida.

Eso sí, el Barça debe ponerse las pilas porque Eric Garcia acaba contrato el próximo verano del 2026. Las negociaciones para su renovación están en marcha y todo apunta a que continuará, pero el club barcelonista no puede dormirse en los laureles con un jugador que va claramente al alza.

Eric Garcia es un jugador básico para Hansi Flick y a sus 24 años tiene un margen de mejora enorme. De momento ha aprendido a jugar fuera de su zon de confort en el eje de la zaga para actuar con solvencia de lateral derecho y cumplir como medio centro defensivo.