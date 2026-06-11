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FC BARCELONA

Eric Garcia, Cucurella y Claudia Pina, protagonistas del anuncio del verano de Estrella Damm

La campaña veraniega de la marca reúne a deportistas, artistas y creadores en una producción coral que celebra el estilo de vida mediterráneo

Eric García y Claudia Pina en el anuncio

Eric García y Claudia Pina en el anuncio / Estrella Damm

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Sergi Pérez Estévez

Sergi Pérez Estévez

El verano vuelve a arrancar con sello propio en el plano publicitario y, como cada año, con presencia destacada del fútbol. Estrella Damm ha estrenado su nueva campaña estival, en la que participan los jugadores del FC Barcelona Eric Garcia y Claudia Pina, junto al jugador del Chelsea Marc Cucurella, entre otros rostros destacados del país.

La campaña reúne a perfiles de distintos ámbitos en una producción coral que busca reflejar el estilo de vida mediterráneo, uno de los grandes pilares de la marca en sus anuncios de verano. En esta edición, el fútbol vuelve a tener un papel destacado dentro de un spot que combina deporte, música, gastronomía y cultura.

El deporte, habitual en el anuncio del verano

La presencia de los tres futbolistas vuelve a colocar al fútbol como uno de los elementos más reconocibles del proyecto, en una campaña que cada año marca de forma simbólica el inicio del verano en Catalunya y que genera una fuerte repercusión mediática.

Junto a Eric Garcia, Marc Cucurella y Claudia Pina aparecen también nombres como el chef Jordi Roca, el músico Rels B, la creadora de contenido Jessica Goicoechea, la artista Mushkaa o el influencer Nil Ojeda, entre otros, en un reparto coral que mezcla distintas disciplinas.

Marc Cucurella en el anuncio

Marc Cucurella en el anuncio / Estrella Damm

Una campaña centrada en el Mediterráneo

En esta ocasión, Estrella Damm da el pistoletazo de salida al verano con “La llegenda del Canyut”, una campaña que celebra los 150 años de historia de la marca y que vuelve a situar el Mediterráneo como eje central de su identidad.

El proyecto recupera la idea de un personaje misterioso, el Canyut, que llega a la costa mediterránea y descubre una forma de vida que termina marcando su destino. A través de esa historia, la campaña reivindica los valores, la cultura y el estilo de vida ligados al Mediterráneo desde los orígenes de la marca.

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La producción reúne a perfiles del deporte, la música, el cine y la gastronomía en una pieza coral que refuerza ese universo mediterráneo característico de Estrella Damm. El anuncio cuenta además con la banda sonora de The Beach Boys y el tema Wouldn’t It Be Nice, y ya está disponible en los canales oficiales de la marca.

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