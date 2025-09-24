Eric Garcia: "Creo que mi mejor momento aún está por llegar"

Eric Garcia es uno de los jugadores de moda en el FC Barcelona en estos primeros meses de competición. El de Martorell ha pasado de ser un jugador que no contaba en los planes azulgranas a pelear la titularidad en el centro de la zaga junto a Pau Cubarsí. Su polivalencia y su gran rendimiento sobre el césped han sido claves para que Flick lo vea como una alternativa real.

En catalán ofreció una entrevista en la web del FC Barcelona analizando este inicio de temporada y sus sensaciones tras estos primeros seis encuentros.

"Yo siempre creo que el mejor momento todavía está por llegar. Sí que es verdad que en este inicio de temporada he podido disfrutar de muchas titularidades y muchos minutos. Creo que es una cosa a seguir. Al final, lo más importante es que el equipo está bien. Empatamos en el campo del Rayo, que es un campo complicado, no todo el mundo gana allí, pero, aparte de eso, creo que estamos muy contentos. En la Liga estamos arriba, en la Champions empezamos ganando en un campo que es muy difícil... Por lo tanto, creo que estamos en un buen momento", contestaba a la pregunta de si estaba en el mejor momento de su carrera.

La Champions, el gran objetivo

Los siguientes compromisos azulgranas pasan por dos encuentros de Liga ante Oviedo y Real Sociedad, pero el gran encuentro en el calendario más próximo es la segunda jornada de la fase Liga de la Champions League ante el Paris Saint-Germain.

"Bien, con ganas. Creo que el año pasado todos nos quedamos un poco con la espinita de, si hubiéramos ganado contra el Inter, jugar la final contra el PSG. Un partido que, para mi gusto, enfrentaba a los dos equipos que mejor fútbol hacían. Con ganas, obviamente, con ganas", analizó Eric.

Eric Garcia celebra su gol frente al Real Madrid en el clásico liguero de Montjuïc / AP

Y es que la Champions siempre es el gran objetivo culé: "Creo que cuando estás en el Barça, tienes que ganar todos los títulos posibles, obviamente. El año pasado lo teníamos cerca. Ojalá podamos volver a repetir la temporada que hicimos y, si ganamos la Champions League, todavía mejor".

Gran ambiente en el vestuario

Eric, a pesar de tener 25 años, ya es uno de los veteranos del vestuario. En un grupo tan joven, el de Martorell tiene un rol importante: "Creo que tengo muy buena relación con todos, intento ser cercano y ayudar a mis compañeros en lo que puedo. También intento traer un poco de cachondeo al vestuario. Tenemos una muy buena relación entre todos, y es muy importante".

Eric Garcia y Ferran Torres no quisieron perderse la fiesta de la Fórmula 1 / Javi Ferrándiz

"Es un sueño para todos los que venimos desde pequeños de La Masia. Llegar al primer equipo, juntarnos aquí, creo que futbolísticamente todos hablamos el mismo idioma. Y, al ser todos tan jóvenes, creo que hay un ambiente en el vestuario que es increíble", añadió.

Polivalencia en el terreno de juego

La temporada pasada, Eric fue el gran comodín de Flick. Actuó como central, lateral derecho, pivote e incluso de lateral izquierdo, factor clave para terminar siendo un jugador importante en el Barça. El ex del City valoró cómo se ve como futbolista: "Bueno, creo que soy una persona inteligente en el campo. También trabajador. Como todos los jugadores, nuestro objetivo es estar disponibles el máximo de veces posibles, porque todos queremos jugar. Sabemos que jugando cada tres días el riesgo de lesión es mayor, ya que tienes una demanda física superior. Así que sí que es verdad que, en este aspecto, me considero trabajador también, sí".

Eric Garcia, protagonista en la pretemporada / SPORT

Y es que Hansi Flick es seguramente el entrenador más importante para su carrera: "Me ha demostrado mucha confianza, me ha hecho jugar en muchas posiciones y me ha dado mucha confianza. Creo que eso es muy importante para un jugador. Creo que es el fútbol moderno. Es verdad que a veces tomamos riesgos, pero creo que es la manera en que jugamos. Si lo hacemos bien, muchas veces dejaremos al rival en fuera de juego. Eso nos ayuda mucho. Y, ofensivamente, creo que tenemos un estilo de juego que es muy vistoso y alegre. Y con los jugadores que tenemos arriba, todavía más".

Aunque su posición natural sea la de central, Eric se siente cómodo por banda y donde el entrenador le pida.

El Balón de Oro y la vuelta al Spotify Camp Nou

El central también valoró la gala del Balón de Oro en clave azulgrana y pidió una posición más alta para dos de sus compañeros: "Creo que Pedri y Raphinha tendrían que estar más arriba, después de la temporada que hicieron. Lamine Yamal, obviamente, lo podría haber ganado. Creo que todo el mundo lo sabe. Pero considero que Dembélé también hizo una temporada muy buena, sobre todo colectivamente, que ganaron muchos títulos. También fue compañero nuestro; me alegro por él".

Èric Garcia, tras ganar la Copa del Rey ante el Real Madrid en La Cartuja / Valentí Enrich

Eso sí, el de Martorell tiene claro que Lamine es el mejor jugador del mundo ahora mismo.

El presente azulgrana pasa por volver al Estadi Olímpic de Montjuïc, aunque Eric tiene muchas ganas de volver al Camp Nou: "Tanto yo como todos los jugadores y todos los aficionados queremos volver a casa, a nuestro estadio, con toda la gente. Creo que nos dará un extra a la hora de jugar los partidos, porque el Spotify Camp Nou es un estadio que impone mucho".