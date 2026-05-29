Eric Garcia: "Yo creo que Flick nos engaña y entiende perfectamente todo lo que decimos"

Eric Garcia es un futbolista muy especial. Competitivo como pocos. Se lo ha tenido que ganar para representar a España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y tiene muchas ganas de empezar a preparar la competición. En una entrevista concedida a 'RAC 1', el central de Martorell ha dejado claro que, a pesar del apretadísimo calendario, a él la semana entre el final de temporada con el FC Barcelona y el inicio de la concentración de la Roja se le está haciendo "eterna".

"¿El calendario? Sinceramente, esta semana se me está haciendo eterna. La sensación de preparar un Mundial es increíble. Tengo ganas de vivirlo", ha declarado el zaguero. "Tenía la ilusión de ir convocado, pero no estaba seguro de ello. Los jugadores, al menos yo, nos enteramos cuando salió el vídeo. A mí no me llamó nadie, estaba entrenando con el preparador físico y me puso el vídeo al salir. Me hizo muy feliz", ha añadido sobre su presencia en la lista de De la Fuente.

La representación del Barça en la selección española absoluta aún podría ser mayor. "Gerard ha hecho una buena temporada, Bernal también vendrá a entrenar con nosotros... Tenemos a muchos jugadores que pueden ir con España. Es un gran mérito nuestro y del club", ha opinado Eric. La Masia, obviamente, tiene un papel fundamental: "El nivel que están dando Lamine, Cubarsí... Toda la gente joven que va subiendo es una locura y habla muy bien del trabajo del club".

El futbolista catalán es un modelo a seguir para los canteranos. Y él es muy consciente de ellos y siempre que puede los aconseja. "Les digo que disfruten cuando debutan, pero también que sigan trabajando. Son muy jóvenes y el fútbol es una montaña rusa. Hoy puedes tener minutos, pero puedes estar mucho tiempo sin jugar", ha considerado.

Eric ha sufrido muchas críticas hasta su consolidación en el primer equipo del Barça. Una de las cosas que más le ha ayudado a superarlo es "no mirar mucho lo que dicen de mí". "Al principio siempre lo miras, pero cuando te meten el primer palo dejas de hacerlo por tranquilidad. Yo no necesito saber lo que dicen de mí, ya sé cuándo he jugado mal y cuándo lo he hecho bien. Y el míster también habla conmigo", ha añadido.

"Flick tiene el carácter necesario"

Y luego, claro, está la ayuda psicológica. "No dejamos de ser personas normales y las faltas de respeto y los insultos a la familia... Ver que le dicen algo malo a mis padres, hijos o familiares... Pero bueno, sinceramente yo me lo tomo con naturalidad. Continúo con el psicólogo. Siempre hay cosas a explicar de la vida en general, pues todo repercute", ha revelado.

Uno de los momentos más divertidos de la distendida entrevista se ha producido cuando Jordi Basté ha preguntado a Eric si cree que Hansi Flick sabe hablar castellano, pero prefiere seguir hablando en inglés porque ya le va bien así. "Yo creo que nos engaña y entiende perfectamente todo lo que decimos, pero bueno", ha bromeado. "Tiene un carácter duro cuando es necesario y ver que lo hace en otro idioma siempre te da un respeto extra", ha rematado.

Tarde o temprano, Eric Garcia será uno de los capitanes del FC Barcelona. Él es consciente de que tiene madera para ello, pero no tiene prisa: "Creo que a todo el mundo le gustaría. Siempre lo he sido en las categorías inferiores. Es algo que tiene que venir de forma natural. Me sale natural ayudar al equipo. Obviamente que me haría ilusión".