Eric García confirma que se queda en el Barça

Después de celebrar la medalla de oro una vez superada la final contra Francia (4-3), Eric García ha reconocido a RAC1 que ha hablado con Flick y que se quedará 100% en el Barça. A pesar del interés mostrado por el Girona, ni el FC Barcelona ni el defensa de Martorell desean que Eric se mueva de Can Barça.

Este es el diálogo breve pero significativo entre el periodista de RAC1 Gerard Vallera y Eric García poco después de que el central catalán se colgara la medalla de oro en los juegos olímpicos de París.

Periodista: Dicen que Flick habla con los jugadores. ¿Ha hablado contigo?

Eric: Sí, ha hablado conmigo

Periodista: ¿Algún mensaje te ha enviado?

Eric: Sí, me ha enviado algún mensaje

Periodista: El futuro, ¿está clarísimo? ¿Es Barça?

Eric: Sí, sí.

Periodista: ¿Te quedas 100%?

Eric: Sí.

Eric y Fermín, en Jijantes

Además de este diálogo con RAC1 Eric García ha hablado con Gerard Romero en Jijantes ya ha añadido que "el domingo entrenaré con el Barça. Tengo ganas de entrenar con Flick. He tenido buen feeling con los mensajes que hemos intercambiado". Sobre el éxito en los juegos, el de Martorell ha dicho que "ha sido histórico, con Pau Cubarsí desde el primer día hemos tenido muy buena relación".

En la misma plataforma Fermín López ha dialogado con Gerard Romero y ha explicado que "descansaré una semanita y luego volveremos a entrenar con el equipo".

El jugador del Villarreal Álex Baena, también en Jijantes, ha confesado de quién se ha acordado tras el oro: "Me he acordado de mi familia cuando me he colgado la medalla". Sobre su golazo de falta a Francia ha sido sincero: "Cuando le he pegado al balón sabía que iba bien".

La visión del héroe de la final

Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano y autor del doblete que dio a la selección española de fútbol el oro olímpico en la prórroga contra Francia (3-5), aseguró a TVE que son "los niños más felices del mundo. Quiero dar gracias a todo el equipo. Yo, a priori, era uno de los cuatro descartes. Si he metido estos goles es gracias a mis compañeros, por creer en mí.