Eric Garcia celebra su cumpleaños reclamando un puesto en la defensa

Eric Garcia ha celebrado con sus compañeros de vestuario que este viernes cumple 25 años. El futbolista formado en La Masia está de dulce y vive su mejor etapa desde que es futbolista profesional. Hace justo un año estaba con medio pie fuera del equipo, pero una conversación con Hansi Flick le convenció para quedarse en el FC Barcelona. Una decisión que le ha cambiado completamente la vida.

Es el único jugador de la plantilla blaugrana que ha participado en todos los partidos que el equipo ha disputado esta temporada (27) y, a su vez, es el que más minutos suma como blaugrana este curso (2.110'). Totalmente indispensable en el esquema del técnico alemán, se ha convertido en una especie de brazo extensible de Flick sobre el terreno de juego. De hecho, varios de sus compañeros han explicado que ven en él un futuro entrenador.

Comenzó su etapa como culer en el primer equipo de defensa central, pero el año pasado acabó rindiendo de manera excelente en el lateral diestro. Esta temporada ha rendido a las mil maravillas como mediocentro e, incluso, se le ha llegado a ver cómo como lateral zurdo. Su polivalencia, una de sus grandes virtudes, además de la inteligencia, la salida de balón, el posicionamiento y las intercepciones; le han valido un puesto inamovible en el once titular. Este domingo en la final de la Supercopa apunta a formar pareja de centrales con Pau Cubarsí, igual que en las semifinales de dicho torneo frente al Athletic Club.

Eric ha explicado que se encuentra mejor actuando en el centro de la zaga o en el lateral, aunque cada vez se siente más confortable en el centro del campo. "De central y lateral estás expuesto, más aún por como jugamos, pero es donde me siento más cómodo, porque he jugado en el centro de la defensa toda mi vida hasta que llegué al Girona. Ahora que juego de centrocampista me empiezo a adaptar", comentó Eric en el canal de YouTube del FC Barcelona.

El jugador que cumple hoy 25 años ha destacado que la gran virtud de Hansi Flick es su "cercanía" con la plantilla. "En todo momento está para hablar contigo, su gestión con el vestuario es muy buena", detalló el de Martorell, que también alabó la figura de Joan Garcia , uno de sus grandes amigos en el Barça junto a Dani Olmo, Ferran, Pedri y Fermín: "Es espectacular tenerlo como portero. Las paradas que hace nos sorprenden hasta a nosotros que lo vemos entrenar cada día".

Este domingo, el Barça, con Eric sobre el césped, buscará revalidar la Supercopa de España y alzar el primer título de la temporada, que supondría un importante salto de moral para afrontar el tramo decisivo del curso. "Estamos en enero, cada vez queda menos para lo importante. Salir como campeones nos daría un impulso extra ahora que tenemos un calendario complicado", sentenció Eric.