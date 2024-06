Èric Garcia: caso abierto

Èric Garcia se marchó a última hora del mercado de fichajes del verano de 2023. Lo hizo en calidad de cedido y rumbo al Girona. Fue una operación tan postrera que cogió por sorpresa a la dirección deportiva del Barça y al cuerpo técnico entonces liderado por Xavi y ni siquiera hubo cláusula del miedo en su préstamo.

El de Martorell se ha salido en Montilivi, ofreciendo todo aquello que le vio Míchel cuando apostó por su llegada. Tanto de central como de lateral, el canterano blaugrana ha sido capaz de dar una conferencia partido a partido y de forma empírica de cómo debe interpretar un jugador la posición en la que sienta cátedra. Hace un mes, Èric dijo a SPORT en una entrevista que "volveré al Barça y el club decidirá". Es importante remarcar la palabra "club" y no "Xavi".

Eric Garcia celebra el tanto inaugural del partido entre Girona y Granada / EFE

Sin embargo, tras el encuentro entre Catalunya y Panamá, el defensa dijo lo siguiente: "Está claro que por contrato tengo que volver al Barça para hacer la pretemporada y, una vez allá, veremos cuál es la situación. Siempre he dicho que he sido muy feliz en Girona, con mis compañeros, y a Míchel le tengo un aprecio inmenso y, obviamente, Girona siempre estará allí. Pero ahora mismo sé donde jugaré, porque tengo contrato con el Barça y tengo que volver".

Objetivo claro y puerta abierta

Es decir, su intención es jugar en el Barça. El problema es que no depende exclusivamente de él y, en ese sentido, no parece que en el club tengan su nombre en lo más alto de la lista de prioridades. Araujo acaba de unirse a la selección uruguaya para preparar la Copa América y ha asegurado que su futuro está pendiente de "una reunión entre mis agentes y el club". En cambio, no existe ninguna previsión alrededor de un encuentro entre el agente de Èric, Iván De la Peña, y la dirección deportiva del Barça. Obviamente, tampoco existe urgencia alguna porque tiene contrato hasta 2026 y el verano ni siquiera ha arrancado.

La opinión que tenga Hansi Flick cuando se cruce con él durante el arranque de la pretemporada acabará decantando la balanza hacia un lado o hacia el otro. Del alemán dependerá, en gran parte, el futuro del de Martorell, que mantiene la puerta abierta del Girona, pero cuya ilusión es triunfar en el Camp Nou. No se trata de una carpeta urgente, lógicamente, aunque sí que deberá tenerla en cuenta Deco tarde o temprano, cuando el director deportivo conozca con exactitud los números con los que deberán trabajar este próximo verano.