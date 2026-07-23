Eric Garcia, un campeón del mundo visita el entrenamiento de un Barça sin Balde ni Gariba

El primer equipo del FC Barcelona ha vivido una jornada especial este jueves en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Eric García ha visitado a sus compañeros tras proclamarse campeón del mundo con la selección española el pasado domingo. España se alzó con el título al derrotar a Argentina en una intensa prórroga, un encuentro histórico en el que, además, el central azulgrana debutó en la cita mundialista disputando los minutos finales con un gran rendimiento.

Dani Olmo y Eric Garcia, con la Copa del Mundo / Europa Press

Tras las multitudinarias celebraciones oficiales con el combinado nacional el pasado lunes en Madrid, el defensa catalán ha iniciado sus vacaciones. Antes de desconectar por completo, Eric ha querido realizar esta visita protocolaria a las instalaciones del club.

Durante su estancia en el campo de entrenamiento, se le ha visto sonriente, bromeando y compartiendo confidencias con el técnico Hansi Flick y con su compañero Gerard Martín, entre otros miembros del vestuario. Tras este encuentro, el futbolista comenzará sus días de descanso y se espera que esté de vuelta con el grupo a partir de la semana del 10 de agosto.

Ni Gariba ni Balde

En lo estrictamente deportivo, la sesión matinal ha estado marcada por las ausencias. Ni Hafiz Gariba ni Alejandro Balde han saltado al césped, perdiéndose de este modo todas las sesiones de trabajo programadas para esta semana. Gariba por un proceso vírico y Balde por gestión de cargas.

Alejandro Balde y Héctor Fort, en las pruebas médicas de inicio de la pretemporada 2026/27 / FC Barcelona

A diferencia de otras jornadas, el cuerpo técnico liderado por Hansi Flick ha programado una única sesión matinal para este jueves. Esta decisión responde a la gestión de cargas del equipo a las puertas del debut de pretemporada. El Barça disputará este viernes un partido de entrenamiento contra el CE Europa (20:00), un encuentro que se jugará a puerta cerrada y que servirá como primera prueba competitiva antes de los próximos compromisos del verano.