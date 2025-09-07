Eric Garcia y el Barça, mismo deseo: renovación larga

Eric García firmará su nuevo contrato con el Barça hasta 2030. Un desenlace que parecía muy lejano hace apenas un año, cuando el futuro del central se tambaleaba, pero que ahora se presenta como la consecuencia natural de su crecimiento y de la confianza que ha sabido ganarse dentro del vestuario y, sobre todo, en el cuerpo técnico de Hansi Flick.

Hubo momentos complicados. El pasado invierno, desde el club se le presionó para que buscara una salida que le garantizara más protagonismo, pero el futbolista se mantuvo firme en su decisión: quería seguir, al menos hasta el verano de 2025, para demostrar que aún tenía mucho que aportar. El tiempo le dio la razón. Su rendimiento en la recta final de la temporada fue clave para recuperar crédito y abrir un nuevo escenario en su carrera.

Ahora, con un inicio de curso donde ha sido titular en los tres partidos oficiales disputados, Eric García no solo ha confirmado que puede ser una pieza válida en el eje de la defensa, sino que además se ha convertido en un recurso fiable como lateral derecho cuando Flick lo ha necesitado. Esa polivalencia, unida a su madurez y al carácter competitivo que ha mostrado, ha sido determinante para que el técnico alemán se convierta en uno de sus grandes valedores dentro del club.

El plan a seguir

El plan es claro: tanto el jugador como la entidad quieren prolongar el vínculo antes de Navidad y dejar cerrado el acuerdo hasta junio de 2030. No hay prisa, pero tampoco dudas de que se alcanzará un entendimiento. De hecho, las conversaciones llevan tiempo en marcha y se espera que la firma llegue sin sobresaltos.

Eric, que llegó en la temporada 2021/22 procedente del Manchester City con la carta de libertad, tendría así la oportunidad de rozar la década como azulgrana. En 2030 cumplirá 29 años, una edad ideal para un defensa, justo en la etapa de plena madurez profesional. El Barça confía en que todavía le quede mucho recorrido por delante y que pueda ser parte de un proyecto sólido a medio y largo plazo.

El central catalán nunca escondió su voluntad de triunfar en el club de su vida y, tras años de dudas y cesiones, está cerca de consolidar su sitio. Con la confianza de Flick, el respaldo de la directiva y la continuidad como objetivo compartido, Eric García se dispone a dar un paso decisivo en su carrera: blindar su futuro en el Camp Nou hasta 2030.