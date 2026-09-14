Eric Garcia: "El podio del Balón de Oro debería ser culé"

Eric Garcia se ha consolidado en el lateral derecho en este inicio de temporada por delante de Jules Koundé. El defensor de Martorell, que lucirá la máscara durante "dos meses" para proteger la fractura en el tabique nasal que sufrió ante el Valencia, ha analizado los objetivos del FC Barcelona para este nuevo curso y sus tres favoritos para el Balón de Oro en el programa 'Què T'hi Jugues'.

El campeón del mundo con la selección española no tiene dudas con el ganador del premio individual. "Para mí, el podio debería ser culé: Lamine, Pedri y Raphinha. Sin duda tiene que ganar Lamine, pero que Raphinha y Pedri no estén me parece increíble", critica Eric Garcia, que echa de menos entre los 30 candidatos a Fermín y Dani Olmo.

"Este año, Flick está más exigente"

El polivalente futbolista, titular en cuatro de los seis primeros choques oficiales, afronta su quinta campaña en el primer equipo, en el que se ha consolidado desde la llegada de Hansi Flick. "Me ha dado una confianza increíble, incluso al principio, cuando no entraba. Este año está más exigente, hemos cambiado la manera de trabajar en el gimnasio", apunta Eric, que ha jugado en varias demarcaciones con el alemán: "Ni yo me imaginaba jugar en tantas posiciones. Él me hizo ver que lo podía hacer y me dijo que me veía más de lateral derecho".

El jugador de 25 años ha reconocido que el nivel del equipo ha crecido, también en los entrenamientos. "La calidad de los entrenos es muy bestia. Todos los que han llegado vienen de competir a un nivel muy alto, nos dan algo diferente a lo que teníamos, cosas que nos faltaban", señala Eric, que centra la mirada en la Champions: "Es el objetivo de todos. Llevamos dos años que hemos estado cerca. Tenemos una plantilla completa, de nivel, con jugadores polivalentes y que traen competencia".

Eric García se entrenó con la máscara protectora / FCB

Por otro lado, el campeón del mundo se ha acordado de los futbolistas que han abandonado el Barça este verano, entre ellos Araujo, que libera el número '4'. "Ronald se marcha cedido un año y, si todo va bien, volverá. Es su dorsal, por respeto a él no lo he cogido", detalla Eric, con ganas de jugar contra Ferran Torres en Champions: "Hoy hemos hablado con él. Está contento y con ganas de que llegue el partido en París. Tengo ganas de jugar contra él".

Asimismo, el polivalente defensor ha agradecido a sus compañeros, que lo votaron como uno de los capitanes. "Un privilegio, desde pequeño lo he sido. Es algo que me sale de manera natural, ayudar a mis compañeros", sentencia Eric, que también desea enfrentarse al 'nuevo' Real Madrid: "Siempre hay ganas, pero Mourinho le da un toque especial".