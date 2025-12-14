FC BARCELONA
Eric, Ferran, Pedri, Olmo y Gavi, protagonistas en el palco de las Premier Padel Tour Finals
Tras la victoria ante Osasuna, los futbolistas del Barça aprovecharon la tarde para seguir en directo las finales en el Palau Sant Jordi, con amplia presencia azulgrana
Las Premier Padel Tour Finals bajan el telón este domingo en el Palau Sant Jordi de Barcelona con una jornada de lujo tanto dentro como fuera de la pista. Mientras Bea González y Claudia Fernández se proclamaban campeonas y Agustín Tapia y Arturo Coello se medían a Alejandro Galán y Federico Chingotto en la gran final masculina, el palco también concentraba muchas miradas.
Entre los espectadores destacados, varios jugadores del FC Barcelona aprovecharon la tarde de descanso tras la contundente victoria ante Osasuna del sábado. Ferran Torres, Eric Garcia, Dani Olmo, Pedri y Gavi disfrutaron del espectáculo desde el palco, en una jornada marcada por el plan perfecto: entrenamiento de recuperación por la mañana y deporte de primer nivel por la tarde, rodeados de amigos.
La representación azulgrana no acabó ahí. También estuvo presente Andrés Iniesta, acompañado por Enric Masip, en una imagen que mezcló nostalgia y actualidad del club.
En clave blaugrana, Kika Nazareth fue una de las invitadas para presenciar previamente la final femenina, confirmando su rápida adaptación a la vida en Barcelona y su presencia en algunos de los mejores planes de la ciudad tras haber asistido este domingo a la comida de Navidad del Bar Bocata
- Barcelona - Osasuna, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- La convocatoria del FC Barcelona para el partido contra Osasuna
- Xavier Estrada, exárbitro internacional, estalla con el gol anulado al Barça: 'Es una atrocidad
- Joan Garcia, con los mismos males que Szczesny
- La fórmula del 2+1 que ha cambiado la cara del Barça de Flick
- Mbappé, de mal en peor: nuevo revés judicial
- Las dudas del Barça con Vlahovic
- Portazo de Klopp al Real Madrid