Es noticia
FC BARCELONA

Eric, Ferran, Pedri, Olmo y Gavi, protagonistas en el palco de las Premier Padel Tour Finals

Tras la victoria ante Osasuna, los futbolistas del Barça aprovecharon la tarde para seguir en directo las finales en el Palau Sant Jordi, con amplia presencia azulgrana

Ferran Torres, Eric Garcia, Dani Olmo y Pedri, en el palco del Palau Sant Jordi en las Premier Padel Tour Finals

Ferran Torres, Eric Garcia, Dani Olmo y Pedri, en el palco del Palau Sant Jordi en las Premier Padel Tour Finals / Dani Barbeito

Maria Tikas

Maria Tikas

Las Premier Padel Tour Finals bajan el telón este domingo en el Palau Sant Jordi de Barcelona con una jornada de lujo tanto dentro como fuera de la pista. Mientras Bea González y Claudia Fernández se proclamaban campeonas y Agustín Tapia y Arturo Coello se medían a Alejandro Galán y Federico Chingotto en la gran final masculina, el palco también concentraba muchas miradas.

Entre los espectadores destacados, varios jugadores del FC Barcelona aprovecharon la tarde de descanso tras la contundente victoria ante Osasuna del sábado. Ferran Torres, Eric Garcia, Dani Olmo, Pedri y Gavi disfrutaron del espectáculo desde el palco, en una jornada marcada por el plan perfecto: entrenamiento de recuperación por la mañana y deporte de primer nivel por la tarde, rodeados de amigos.

Gavi en las Premier Padel Tour Finals del Palau Sant Jordi

Gavi en las Premier Padel Tour Finals del Palau Sant Jordi / Dani Barbeito

La representación azulgrana no acabó ahí. También estuvo presente Andrés Iniesta, acompañado por Enric Masip, en una imagen que mezcló nostalgia y actualidad del club.

En clave blaugrana, Kika Nazareth fue una de las invitadas para presenciar previamente la final femenina, confirmando su rápida adaptación a la vida en Barcelona y su presencia en algunos de los mejores planes de la ciudad tras haber asistido este domingo a la comida de Navidad del Bar Bocata

