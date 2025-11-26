Eric y Cubarsí, tocados, dieron la cara en Stamford Bridge

Día jodido para los 1.700 desplazados del Barça a Stamford Bridge. El partido fue un suplicio. Excepto los primeros 5-10', la imagen del Barça y el desarrollo del encuentro fue una penitencia tanto para los protagonistas dentro del rectángulo de juego como para la nutrida afición azulgrana que ocupaba uno de los fondos del estadio del Chelsea. Lejos de aquella imagen de euforia y de alegría que se vivió en 2009 en el mismo escenario con el 'Iniestazo'.

Los acontecimientos se fueron precipitando y el sufrimiento del culé en la grada fue en aumento. El Chelsea empezó a arrollar el área de los de Flick, hubo varios 'conatos' de gol (hasta tres le anularon al equipo de Maresca) hasta que subió el 1-0 esperpéntico en propia puerta en un lío entre Koundé y Ferran Torres. La 'guinda' fue la expulsión de Ronald Araujo. Ahí sí que cundió el desánimo general.

SIN REACCIÓN TRAS PASAR POR VESTUARIOS

Tras el descanso, aún había algo de esperanza en la parroquia desplazada a la capital londinense. Un reajuste de Flick al descanso y la mínima renta para el Chelsea dejaban una pequeña rendija para creer. Pero la puesta en escena de la segunda mitad no fue la mejor. El rival continuaba apretando y encontrando espacios y el Barça no daba señales de reaccionar. Enterró todo el tanto de Estevao en el 55'.

Raphinha pide disculpas a la gente del Barça desplazada a Stamford Bridge / Valentí Enrich

Pese a ello, la gente no dejó de animar a lo largo de todo el choque. Y al final del encuentro, pese al severo correctivo (3-0) y a la desazón colectiva, unos cuantos jugadores del FC Barcelona se fueron hacia el fondo donde su ubicaban los culés para agradecer el esfuerzo y el ánimo. Entre los más afectados, Eric Garcia, Pau Cubarsí o Raphinha. Fueron más los que fueron a aplaudir, claro. Pero a Eric y Pau, culés hasta la médula, se les vio especialmente tocados. Sienten muchísimo el Barça desde la cuna y se une la rabia por la mala actuación a ese sentimiento interno. También, por ejemplo, Gerard Martín, socio desde hace muchísimo tiempo y por tradición familiar.

RAPHINHA TAMBIÉN PIDIÓ DISCULPAS

A otro al que vimos pedir disculpas fue a Raphinha. Salió al césped con el pescado vendido y en un contexto pésimo, pero intentó tirar de corazón e impregnar al resto. Será vital que se ponga en forma y contagie al vestuario de su intensidad y personalidad.