Eric: "No sé por qué anulan el gol de Pedri"

Eric García, defensa del FC Barcelona, ha asegurado al final del partido contra el Inter de Milán (1-0) que no entendía la razón por la que el árbitro anuló el gol de Pedri, que hubiera significado el 1-1. El jugador catalán comentó también que no es el momento de lamentarse sino en pensar en el partido del próximo miércoles en el Camp Nou contra el Inter de Milán.

"No sé porqué nos anulan el gol de Pedri. Los árbitros nos explicaron que el jugador que toca el balón con la mano, si él mete gol, el gol no vale, pero que si la toca con la mano y otro jugador mete gol, el gol, siempre que esa mano no fuera voluntaria. El balón lo toca Onana y le va a la mano de Ansu. No sé, es algo que tienen que aclarar", dijo Eric.

Seguidamente agregó que "después está la mano de Dumfries, hay quien dice que sí la toca con la mano, pero no lo veo porque estoy muy lejos. Pero no vamos a cambiar nada. Tenemos que pensar en lo que nos queda e ir a por todas en la vuelta. Tenemos equipo más que suficiente para hacerles daño". Comentó también que "nosotros le hemos dicho que si no tenía claro el penalti de Dumfries que lo fuera a mirar al monitor. Pero al final son decisiones que no podemos controlar, que nos están saliendo en contra ahora, pero tenemos que centrarnos en el juego".

Eric comentó que "empezamos el partido de buena manera, moviendo el balón de lado a lado, que es lo que queríamos para llegar a bandas y encarar uno contra uno". A su juicio, "el gol duele porque es justo antes de la media parte y el partido parecía que estaba calmado. En la segunda parte, ellos defendieron y nosotros tratamos de atacar".

"Hay que buscar soluciones"

Apreció que "se ha visto hoy que ellos defienden muy atrasados y tenemos que intentar buscar soluciones en el siguiente partido". A su juicio, "ellos se han cerrado por dentro, han acumulado mucha gente, nosotros queríamos llegar a banda de una manera más rápida, pero nuestra circulación ha sido un poco lenta y por eso no han tenido tanta ventaja los extremos. Pero queda una semana, vamos a tratar de mejorar y a ganar, obviamente".

Sobre la lesión del danés Christensen comentó que "esperemos que lo del tobillo de Christensen no sea nada".