Eric se acerca a la renovación

Eric Garcia se ha convertido en uno de los futbolistas de máxima confianza para Hansi Flick. Solo él y Marcus Rashford han participado en todos los partidos oficiales que ha jugado el Barça. El de Martorell ha disputado los 16 partidos, siendo titular en trece de ellos.

El central más seguro del equipo azulgrana en lo que llevamos de temporada, se ha convertido en un todo un comodín para el entrenador alemán, jugando de lateral derecho cuando ha sido necesario, medio centro e incluso algunos minutos en la banda izquierda de la defensa del Barça. De hecho, es el jugador azulgrana que más minutos ha disputado esta temporada (1.211), por delante de Rashford (1.134) y Frenkie de Jong (1.124).

El catalán, con 24 años, vive su mejor momento en el Barça desde que regresó al club en el verano de 2021 con la carta de libertad desde el Manchester City. Las dudas que tuvo en algún momento durante el pasado curso y que le pudieron llevar otra vez al Girona quedan ya muy lejos.

Flick le convenció entonces para que se quedara y le ha mostrado que confía mucho en él. Y Eric le ha devuelto esa confianza con mucho compromiso, como el que mostró el pasado fin de semana tras romperse la nariz días antes en Brujas. La idea es que estuviese en el banquillo con una máscara por si acaso, pero las molestias que sufría Jules Koundé llevaron a Eric al once titular para jugar en el lateral derecho, completando un más que notable partido.

La gran temporada del defensa de Martorell y el hecho de que acabe contrato el próximo 30 de junio han provocado que algunos clubes importantes de Inglaterra y también de Francia, se habla del PSG, hayan mostrado interés en él, recibiendo por respuesta que el jugador solo piensa en continuar vistiendo de azulgrana.

Objetivo: renovar a Eric antes de 2026

Su representante, Iván De la Peña, lleva ya un tiempo negociando con Deco, director deportivo del FC Barcelona, y, según ha podido saber este diario, el acuerdo está cada vez más cercano. De hecho, en el club esperan que la renovación se pueda firmar en las próximas semanas, pues en ningún caso quieren que el jugador inicie el 2026 sin renovar, ya que podría negociar con cualquier otro club.

Todavía quedan cosas por cerrar, pero la idea es que el nuevo contrato se alargue hasta el 2029, pudiéndose ampliar hasta el 2030. Eric está encantado con la idea de seguir en el club de su vida y el Barça con seguir contando con un futbolista que se ha convertido en imprescindible para el actual entrenador.