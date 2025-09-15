Eric Abidal desmiente su muerte: "Estoy vivo"

El exjugador y exsecretario técnico del FC Barcelona, Eric Abidal, se ha visto obligado a salir al paso de los morbosos y falsos rumores sobre su muerte. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el francés ha desmentido dichas especulaciones y ha denunciado los hechos.

Abidal hace referencia a varias publicaciones en 'Twitter' de estos últimos días en las que se afirmaba lo siguiente: "El exdefensa del Barcelona y de la selección francesa ha fallecido por complicaciones de un segundo trasplante de hígado reciente, debido a su larga lucha contra el cáncer de hígado". Estas palabras estaban acompañadas de una fotografía del exjugador en blanco y negro.

Para tranquilizar a sus familiares, allegados y los aficionados al fútbol, el francés ha emitido un comunicado en el que desmiente la noticia: "Algunos rumores nunca deberían existir. Estoy aquí, con mi familia, y todo está bien. El respeto es fundamental. Tengo una familia y mis hijos detrás de mí. Para que quede claro, estoy bien, estoy vivo y sano. Gracias por su apoyo y sus mensajes de preocupación. Centrémonos en lo que realmente importa", reza el escrito.

Su esposa, Hayet Abidal, también reaccionó ante estas habladurías: "Noticias falsas. No, Eric no ha muerto. Gracias a Dios. Detrás de este tipo de tonterías sin fundamento hay una familia, unos hijos".

Cabe recordar que durante su estancia en Barcelona, concretamente, en 2011, Abidal fue intervenido de un tumor hepático y se le practicó un trasplante de hígado. Pese a recuperarse y volver a los terrenos de juego, todo ello provocó que colgase las botas de forma precoz en 2014. Ahora, a sus 46 años, ejerce como Director Deportivo del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.