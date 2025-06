Deco: "Nos equivocamos con la llegada de Vitor Roque"

El Barcelona no se equivocó en contratar a Vitor Roque; el error estuvo en cómo se realizó la incorporación del delantero brasileño, ahora en las filas del Palmeiras, al equipo que entonces entrenaba Xavi Hernández. Así lo considera, al menos, Deco, quien fue el mentor de la operación en una de sus primeras grandes decisiones como director deportivo blaugrana.

En una entrevista exclusiva, concedida desde Brasil al portal local ge.com, Deco ha analizado lo que ocurrió en el frustrado paso de Tigrinho por el club catalán y por el fútbol español. "No nos equivocamos en el concepto, porque Robert Lewandowski tenía entonces 34 o 35 años y ya pensábamos en su relevo de cara al futuro. Esa es la idea por la que fichamos a Vitor", ha declarado.

"Es un futbolista que se mueve muy bien entre líneas, que hacía goles en el Athlético Paranaense. La idea estaba allí y la pusimos en práctica. Después, las cosas pueden funcionar por varias cuestiones que no controlas y otras que puedes controlar y no controlamos", ha añadido.

El director de fútbol del Barça ha comparado el fichaje de Tigrinho con la apuesta del Real Madrid por Endrick: "Los dos aparecieron en Brasil y llamaban la atención por su capacidad, porque eran muy prometedores: marcaban goles y eran muy decisivos a pesar de su juventud. Después te das cuenta de que Endrick tampoco ha tenido tantas oportunidades. Estamos hablando del Barça y del Madrid, que son lo máximo a lo que se puede llegar en la carrera. Son futbolistas jóvenes y no es fácil. A veces, las cosas no funcionan. No hubo nada más con Vitor; son cosas que suceden en el fútbol, el día a día de estos grandes clubes".

Deco considera que la incorporación de Vitor Roque "no es tan cara como dicen". "La prensa —ha asegurado— siempre especula, pero se tiene que tener en cuenta el valor del futbolista y que acabamos recuperando la mayor parte de la inversión realizada, por lo que nunca ha sido un problema".

Para el ejecutivo lusobrasileño, la clave del fracaso de Tigrinho está en cómo se gestionó su encaje en la plantilla. "Para mí, su proceso de llegada fue complicado porque se realizó en enero y esto le perjudicó", ha recordado.

Según Deco, fue Xavi Hernández quien pidió la llegada del delantero brasileño en el mercado invernal de 2024. "Oímos siempre la opinión del entrenador en las decisiones que tomamos. Cuando se lesionó Gavi, por temas de fair play financiero, no podíamos traer ningún futbolista importante para esta posición. Fue entonces cuando adelantamos seis meses la llegada y el proceso de adaptación de Vitor Roque, lo que tendría que haber ocurrido en verano, en el inicio de esta temporada. Nos equivocamos", ha declarado.

Y empezaron los problemas de inmediato, aunque Deco considera que su primer semestre en el Barcelona "fue bueno". "Faltó un poco de adaptación y un poco de cuidado general —ha expuesto—. Y no lo digo solo por parte del propio club, sino también por no identificar algunos problemas que estaba teniendo, tanto de adaptación como mentales. No fuimos capaces de ayudarlo en ese sentido".

Deco ha dejado entrever que las críticas afectaron al '9': "Existe la propia exigencia de un club como el Barça y no te puedes preocupar por lo que escriben de ti", ha señalado.

El ejecutivo ha explicado cómo se realizó su traspaso al Palmeiras, efectuado en febrero de este año, una decisión que partió del propio futbolista. "Vitor se fue al Betis, que es un club con una exigencia muy grande, pero entonces fueron él y sus agentes quienes decidieron volver a Brasil. Lo aceptamos porque lo que nos importa es que él esté bien y que se reencuentre, porque es un chico con un talento enorme", ha finalizado.