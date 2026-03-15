El equipo se suma a la fiesta del barcelonismo

Era este domingo un día señalado para todo el barcelonismo. El club azulgrana, singular como pocos, celebraba elecciones a la presidencia del club, algo de lo que pueden presumir muy pocos otros clubes del mundo. La jornada fue una fiesta, con miles de socios votando en el Spotify Camp Nou. Y a la fiesta se sumó el equipo de Hansi Flick con una goleada ante el Sevilla justo antes del partido de vuelta de los octavos de final de Champions contra el Newcastle.

Hacía muchos años que no coincidía la jornada electoral con partido en el Camp Nou. La última vez que este hecho se había producido fue en un lejano 1 de abril de 1989. Aquel día fue de elecciones y de Clásico. El partido, que acabó con empate a cero, será recordado por el debut de Romerito en el equipo que entrenaba Johan Cruyff. Mejor le fue este domingo al equipo de Flick, que con la victoria recupera los cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid en la Liga.

Tuvo presente Flick el cansancio acumulado por sus hombres en los últimos partidos y también el importante choque contra el Newcastle del próximo miércoles. Jugadores como Eric, Fermín y Lamine se quedaron en el banquillo. Otros, como Pedri, descansaron en la segunda parte con el marcador muy favorable. Y es que el Barça dejó casi sentenciado el partido en la primera mitad. Lo de casi porque Joan Garcia encajó un gol, obra de un lateral que apunta muy buenas maneras como Oso, en tiempo de descuento.

Antes, en los primeros 38 minutos, el Barça había marcado tres goles que bien pudieron ser alguno más. Especialmente buena fue la actuación de Joao Cancelo. Acierto su llegada en este mercado de invierno porque no es el primer buen partido que hace el lateral portugués, protagonista en tres de los goles del partido. A los ocho minutos, internada de Cancelo por la izquierda y penalti sobre el luso de Sow. Sin Lamine sobre el campo, Raphinha se encargó de batir a Vlachodimos con un lanzamiento a lo Panenka. El brasileño había asistido a Cancelo en la jugada y ambos volvieron a ser protagonistas en el segundo gol de los de Flick. Nuevo penalti, esta vez por unas manos de Carmona cuando Cancelo entraba en el área, y nuevo gol de Raphinha, ahora con un disparo ajustado al palo. A la fiesta se sumó minutos más tarde Dani Olmo con un remate desde la frontal tras buena jugada de un Marc Bernal que vuelve a ser ya el jugador que encandiló en los primeros partidos de la pasada temporada antes de lesionarse de gravedad.

El inesperado gol de Oso no hizo cambiar de planes a Flick, que dejó a Pedri en el vestuario tras los primeros 45 minutos para que descansase. Confianza ciega en sus jugadores y nuevo gol al poco de iniciarse la segunda parte. Otra vez fue Raphinha fue el goleador. En esta ocasión, con algo de fortuna, pues su disparo tocó en Gudelj y despistó al portero del Sevilla. Le hacía falta al brasileño un partido así, pues sumaba cinco partidos seguidos en Liga sin ver portería. Fue el tercer 'hat-trick' de Raphinha de azulgrana. Valladolid y Bayern de Múnich, sus víctimas anteriores.

Con el partido sentenciado y muchos minutos por delante, más fiesta. Cancelo hizo un golazo tras una jugada individual espectacular, Ronald Araujo, que entró para situarse al lado de un Espart que debutó como titular con enorme rendimiento, recibió el cariño de la reaparecida Grada d'Animació y traca final con la vuelta de Gavi. Ovación atronadora cuando salió a calentar en el minuto 67 y todavía más aplausos cuando entró al terreno de juego en el 82 para acabar el partido como capitán, honor que le cedió Araujo.