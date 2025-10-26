El equipo que estuvo a punto de evitar el fichaje de Bardghji por el Barça

Aunque no ha tenido muchos minutos en el inicio de la temporada, Roony Bardghji ha necesitado poco para dejar detalles de su calidad. El atacante sueco, por ejempo, fue uno de los pocos jugadores del FC Barcelona que ofreció un buen rendimiento individual en la derrota contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y completó una gran jugada con elástica incluida en el tercer gol de Fermin contra el Olympiacos en la Champions League.

De hecho, las bajas que sufre el primer equipo del FC Barcelona (al que se quedó tras ganárselo durante la pretemporada) convierten en Bardghji en uno de los principales revulsivos de Hansi Flick para el clásico de esta tarde en el Santiago Bernabéu. En principio no será titular, pero sí que tiene muchas opciones de participar en el partido más importante del fútbol español. Especialmente si el resultado no es favorable a los intereses culés.

Bardghji tuvo claro desde el primer momento que quería cumplir su sueño de jugar en el Barça cuando el club blaugrana llamó a su puerta. Tanto, de hecho, que rechazó a un equipo de la Bundesliga que estaba muy interesado en sus servicios y con el que estaba en conversaciones avanzadas. Y es que, según ha informado el periodista especializado Florian Plettenberg, el VfB Stuttgart estuvo a punto de firmar al extremo el pasado verano.

No está descartada una cesión en enero

La llamada del Barça frustró su llegada a uno de los mejores equipos de la Primera División alemana. Actualmente, el Stuttgart ocupa oposiciones de la Champions League. En la Bundesliga hubiera tenido mucha más participación (y plaza del primer equipo asegurada, algo que no tenía cuando firmó con la entidad catalana), pero él lo apostó todo al blaugrana y, de momento, puede estar muy satisfecho con su decisión. Una gran prueba de ello es que su rendimiento en la Ciudad Condal le ha permitido debutar con la selección sueca absoluta.

Según ‘Sky Sports Alemania’, el Barça no descarta a día de hoy que Bardghji salga cedido en el mercado de fichajes de invierno. Ahora mismo parece muy poco probable debido a las bajas del equipo de Hansi Flick, pero en caso de que se recuperen efectivos y se considere que el extremo de 19 años no podrá jugar con continuidad, se explorarán las opciones pensando en el futuro del atacante.