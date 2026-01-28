El equipo que desencallaría la salida de Andrés Cuenca al Como

El futuro inmediato de Andrés Cuenca empieza a dibujarse lejos de Barcelona, pero todavía con frentes abiertos. El FC Barcelona y el Como italiano habrían alcanzado un acuerdo por el traspaso del central de 18 años, una operación que lleva semanas cocinándose, tal como desveló y ha venido explicando SPORT, y que podría quedar encallada si no aparece un tercer actor dispuesto a acoger al futbolista en calidad de cedido. En ese escenario, según informa 'El Comercio', el Real Sporting de Gijón es el club que mejor posicionado está para desbloquear definitivamente el movimiento.

La fórmula que se trabaja pasa por un acuerdo total entre Barça y Como por los derechos del jugador y, posteriormente, una cesión que permita a Cuenca competir con continuidad en el fútbol profesional español. En Asturias ven al internacional sub-20 como una oportunidad estratégica para reforzar la zaga y encajar una pieza joven, con margen de crecimiento y perfil acorde a la idea de juego.

Desde el propio club gijonés reconocen contactos y avances, aunque también cautela. “El nombre está en el radar y estamos viendo cómo lograrlo. Estamos estudiando la forma de cómo sí lograrlo, cómo puede ser lo mejor para el jugador, su club actual y nosotros. Son importantes las voluntades”, explicó José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, durante la presentación de Andrés Ferrari. Un mensaje que confirma que la operación está viva y en una fase decisiva.

En Mareo confían en que las próximas horas o días sirvan para despejar las incógnitas principales: primero, que Barça y Como sellen definitivamente el traspaso, y después, que se acuerde el formato de la cesión al Sporting, tanto en duración como en condiciones. Desde Italia se apunta a un préstamo inicial hasta final de temporada, aunque no se descarta que pueda ampliarse a un periodo más largo.

Los motivos

El proyecto deportivo es uno de los factores que más seducen al entorno del futbolista. En el Sporting consideran que Cuenca tendría un papel relevante dentro de los planes de Borja Jiménez y que una etapa en Segunda División puede ser el contexto ideal para dar un salto competitivo antes de pensar en la Serie A.

Con varios pretendientes siguiendo de cerca su situación, el Sporting ha tomado ventaja y se ha convertido en el aliado que puede desbloquear el encaje final del puzzle. Si las piezas terminan encajando, Gijón sería la estación intermedia de un central con proyección europea y un futuro que empieza a tomar forma lejos del Camp Nou, pero sin romper el vínculo con el ADN que le vio crecer