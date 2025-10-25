Laporta: "Nuestro equipo nos dará una gran alegría en el Bernabéu"

Durante este fin de semana se celebra el 15º Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla en la localidad de Lepe (Huelva), y el presidente del FC Barcelona ha presidido su inauguración esta mañana.

Joan Laporta ha recibido el cariño y el apoyo de los peñistas en Andalucía. A un día del Clásico en el Santiago Bernabéu, la ilusión de la afición azulgrana es máxima.

“El Barça es un sentimiento casi invencible, y por eso os pido que nos mantengamos más unidos que nunca en la defensa de nuestro escudo, de nuestras esencias, y que apoyemos más que nunca a nuestros equipos, a nuestros técnicos, a nuestros jugadores y jugadoras”, ha dicho Joan Laporta a los peñistas andaluces, en su discurso de inauguración.

“Estamos mejor que antes y no hemos caído en la trampa de hacer caso a los vaticinios apocalípticos, que ni están ni se les espera. La Junta Directiva y quien os habla nos sentimos más fuertes, más convencidos y más determinados que nunca a culminar la recuperación del Club en todos sus ámbitos”, ha comentado también.

Laporta junto al periodista Carlos Martínez Brea, del periódico digital 'Huelva Hoy' / Carlos Martínez Brea

El presidente ha destacado el importante papel de las Peñas en el día a día del FC Barcelona. “Los que siempre habéis sostenido al Club sois vosotros, los peñistas, los socios y socias del Barça, porque el Barça es vuestro, porque lo amáis y sois quienes mejor entendéis cuándo hay que apoyar y dar estabilidad a la entidad, especialmente en los momentos de máxima dificultad”.

Y ha subrayado el papel de los culés fuera de Catalunya: “Ser barcelonista a cientos de kilómetros del Spotify Camp Nou tiene un valor añadido que observamos con verdadera y sincera admiración”.

Joan Laporta ha cerrado su discurso recordando el clásico de mañana, en el Santiago Bernabéu: “Preparémonos para un gran partido, el de mañana, donde todos estamos convencidos de que nuestro equipo nos dará una gran alegría”.

Una nutrida expedición del Club ha acompañado al presidente en Lepe. También han viajado a tierras andaluzas el vicepresidente del Área Social, Antonio Escudero; el directivo del Área Social, Josep-Ignasi Macià; el embajador del FC Barcelona, Audie Norris; el miembro del Gabinete de Presidencia, Enric Masip; el presidente de la Agrupación de Jugadores, Juan Manuel Asensi; el vicepresidente de la Agrupación de Jugadores, Esteban Vigo; y el exjugador del FC Barcelona, Hristo Stoichkov.