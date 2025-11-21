Los equilibrios de Flick con las lesiones del Barça

El FC Barcelona ha sabido resistir a una plaga de lesiones que ha dejado tocado, pero no hundido, al equipo en este arranque de temporada. A pesar de haber tenido un verano de descanso y una pretemporada completa para preparar en las mejores condiciones el inicio de curso oficial, más de la mitad de la plantilla ha pasado ya por la enfermería blaugrana en tres meses de competición.

Hasta la fecha, se contabilizan 16 lesiones en el Barça desde que arrancó el curso repartidas en 15 futbolistas: tres de carácter traumático (Joan Garcia, Marc Bernal y Gavi) y trece musculares (Ter Stegen, Balde, Christensen, Pedri, Casadó, De Jong, Fermín, Olmo, Ferran Torres, Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski por partida doble). Hay que matizar que en el caso de Marc Bernal no ha sido una lesión producida este año, puesto que se lesionó la temporada pasada, pero se perdió los tres primeros encuentros antes de recibir el alta médica.

En la otra cara de la moneda, los únicos futbolistas que no han estado de baja en la presente campaña son Szczesny, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia, Rashford y Bardghji (con el asterisco del inglés, quien no entrenó con el grupo el jueves y se ha marchado antes de tiempo de la Ciutat Esportiva este viernes).

Forzado a forzar

Todo este contexto ha obligado a Flick a dar menos descanso del que le habría gustado a futbolistas como Pedri, quien ha acabado cayendo como lesionado muscular, o Lamine Yamal, resentido de su pubalgia como pudo verse claramente contra el Real Madrid.

Todas las líneas se han visto debilitadas por las continuas visitas a la enfermería, pero sobre todo el centro del campo y la delantera. En la sala de máquinas, la prueba está en la última jornada, donde el germano tuvo que alinear a los dos mediapuntas del equipo (Fermín y Olmo) para suplir la baja de última hora de Casadó.

Arriba, las ausencias de Lewandowski y, sobre todo, de Raphinha, han dejado muy mermado al equipo de cara a puerta. Si bien es cierto que Rashford ha aguantado el ritmo con buenos registros, el trabajo sin balón del brasileño ha sido insustituible.