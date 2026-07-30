Se equilibran las opciones de Ferran Torres: "Está al 50%"

El futuro de Ferran Torres sigue completamente abierto. Después de explicar hace apenas una semana que veía al delantero más fuera que dentro del FC Barcelona este verano, David Bernabeu explica ahora que el escenario ha cambiado por completo. Según contó el periodista de SPORT en un nuevo 'Q&A', las opciones de continuidad o salida del delantero español están ahora "al 50/50" porque la decisión final depende del propio futbolista.

El cambio de panorama llega en un momento en el que el PSG continúa apretando para intentar convencer a Ferran, aunque el Barça mantiene la misma postura de las últimas semanas: no forzará la salida de un jugador que considera importante para Hansi Flick.

El Barça no le abrirá la puerta

Bernabeu explicó que el club blaugrana no tiene previsto pedir al delantero que busque un nuevo destino, pese a que su contrato finaliza en junio de 2027: "Está en manos de él. Tiene la sartén por el mango. El Barça no irá a Ferran a decirle que tiene que marcharse. Si él decide quedarse, el club estará encantado con él".

En cambio, si es el propio futbolista quien comunica su deseo de salir, el Barça sí estaría dispuesto a negociar un traspaso. En ese escenario, la valoración económica rondaría los 40 o 45 millones de euros al quedarle solo un año de contrato.

La oferta de renovación le sigue sin convencer

El gran punto de fricción continúa siendo la renovación. Como explicó Bernabeu, la oferta del Barça, que se presentará el 1 de setiembre de manera oficial por motivos de fairplay, no satisface al futbolista, que considera que su rendimiento durante las dos últimas temporadas merece un reconocimiento superior. El delantero, sin embargo, sigue sintiéndose muy cómodo en el vestuario. Su excelente relación con Pedri y el peso que ha adquirido dentro del grupo juegan claramente a favor de su continuidad.

El siguiente movimiento de la dirección deportiva también marcará el desenlace. Ferran quiere conocer cuál será la apuesta del Barça para reforzar la delantera antes de tomar una decisión definitiva. Si el club apuesta por mantenerle como una pieza importante del proyecto y mejora su propuesta de renovación, el escenario podría cambiar rápidamente. En cambio, la llegada de un delantero como Julián Álvarez modificaría su situación deportiva y podría acercarle a una salida.

El PSG ya empieza a plantear alternativas

Mientras tanto, el PSG sigue esperando una respuesta, aunque tampoco pretende alargar la operación durante todo el verano. El conjunto parisino ya trabaja con alternativas como Charles De Ketelaere para no depender exclusivamente de la decisión del jugador español.

Para Bernabeu, tanto el futuro de Ferran como el desenlace del fichaje del nuevo delantero deberían resolverse durante los próximos días, aunque no se puede descartar que se alargue hasta el final del mercado.