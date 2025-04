Ariedo Braida reaparece en la escena del FC Barcelona. El que fuera máximo responsable del área de captación internacional del club azulgrana durante la etapa de Josep Maria Bartomeu como presidente aprovechó los micrófonos de Rai Radio 1 para realizar un breve análisis sobre las opciones que tiene el Inter para eliminar al FC Barcelona en las semifinales de la Champions League.

Braida se descolgó con una curiosa comparativa entre el Barça de su pasado y el conjunto azulgrana actual. "En mi época el Barça era un gran equipo, ahora solo es un buen equipo. A este Barça se le puede ganar", sentenció.

La afirmación del veterano técnico transalpino de 78 años estuvo argumentada al considerar que el conjunto dirigido por Hansi Flick presenta algunas lagunas importantes en su esquema de juego. "El Barça, en defensa, tiene carencias", señaló.

No tudo fueron críticas más o menos veladas, Braida sí confesó que este Barça que aún está en disposición de sumar un triplete histórico en lo que resta de temporada tiene una virtud capaz de decantar cualquier encuentro. "En ataque tienen la calidad propia de grandes jugadores que saben cómo inventar cosas en los momentos más difíciles de los partidos".

La nostalgia del técnico también se dirigió hacia el fútbol italiano. "En Italia faltan algunos campeones que vimos en el pasado. Si nos fijamos en la selección nacional, los resultados son los que son. Nadie tiene la fórmula mágica, pero podríamos hacerlo mejor".

Etapa convulsa en el Barça

El paso de Ariedo Braida por el FC Barcelona fue de lo más gris. Durante los años que estuvo en el área deportiva apenas si se le recuerdan movimientos importantes de mercado. Eso sí, cuando salió del club desveló algunas supuestas operaciones que puso sobre la mesa y fueron descartadas. "No me dieron la responsabilidad. Estuve estudiando jugadores y apunté algunos nombres como Haaland, cuando aún estaba en el Rosenborg. Pero en el club me dijeron que no, que no tenía el perfil Barça", señaló más tarde en una entrevista en Radio Marca.

También se le vinculó a la operación Paul Pogba, pero lo cierto es que la realidad fue tozuda y el que acabó llegando, entre otros, fue Kevin Prince Boataeng.

Además de su escasa aportación en el área técnica, en 2019 fue despedido y su salida acabó en los tribunales. A finales del 2020, pocos días antes de celebrarse el juicio por despido improcedente, Ariedo Braida y el Barça cerraron la liquidación y evitaron la visita a los tribunales.